Эвелину Бледанс в Instagram атаковали вымогатели

10.09.2020, 6:53, Разное

Российская актриса Эвелина Бледанс заявила о том, что однажды она стала жертвой вымогателей в Instagram. О курьезном случае артистка пояснила в интервью журналистам на кинопремьере фильма «История Дэвида Копперфилда».

Вымогатели хотели, чтобы Эвелина Бледанс заплатила им за разблокировку страницы в Instagram. При этом события развивались стремительно. С каждой минутой сумма увеличивалась в несколько раз. Если все начиналось со 100 000 рублей, то через 58 секунд мошенники требовали 300 000 рублей. Актриса сравнила инцидент с фильмом ужасов.

О неприятном опыте Эвелина Бледанс вспомнила на фоне ситуации с блокировкой в Instagram страницы ее сына Семена. После обращения к администрации ресурса в течение суток к аккаунту был восстановлен доступ. Артистка боялась, что она потеряла бесценный контент, который накапливался в течение 8 лет. Саму страницу она сравнила с семейной Библией, поскольку на ней публикуются подробности жизни ее сына с синдромом Дауна.