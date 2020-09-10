 

Надежда Ангарская не знает причин закрытия Comedy Woman

10.09.2020, 6:53, Разное

После 12 лет существования юмористического шоу Comedy Woman создатели телепроекта решили закрыть его. Об этом пояснила одна из участниц шоу Надежда Ангарская, у которой взял интервью ведущий YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
Об остановке съемочного процесса Надежду Ангарскую уведомили в один из рабочих дней. При этом причина закрытия шоу не была указана, продюсер просто заявил, что «проект закрывается». Ангарская полагает, что Comedy Woman перестал приносить доход. Многие участницы шоу расстроились, узнав о закрытии, а у гостьи канала «Эмпатия Манучи» к тому же имеются незакрытые кредиты.

Однако стоит отметить, что позднее слова Надежды Ангарской опровергла представительница автора Comedy Woman Натальи Еприкян. Мария заявила, что впервые слышит о том, что шоу закрывается. Данную информацию она назвала неправильной, а ее источником, по мнению представительницы, может являться «желтая пресса».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Скандалы: Злоключения Андрея Климентьева

10.08 / В России приступили к производству гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96

18.08 / Мнение: Украинская власть мстит 12-летнему мальчику за советскую песню

14.07 / Мнение: Неудобный вопрос к адептам баллончиков.

09.08 / Мнение: О цене Путина

17.08 / Грустная история о маленькой Кэти Корриган, не нашедшей покоя и после смерти

06.07 / Мнение: Гражданская казнь и красный террор

26.06 / Мнение: Америка без черных…

10.07 / Таблетки вместо физических упражнений? Ученые приблизили это

20.07 / Названы группы лекарств, способствующие набору веса во время менопаузы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска