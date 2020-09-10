Надежда Ангарская не знает причин закрытия Comedy Woman

10.09.2020, 6:53, Разное

После 12 лет существования юмористического шоу Comedy Woman создатели телепроекта решили закрыть его. Об этом пояснила одна из участниц шоу Надежда Ангарская, у которой взял интервью ведущий YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Об остановке съемочного процесса Надежду Ангарскую уведомили в один из рабочих дней. При этом причина закрытия шоу не была указана, продюсер просто заявил, что «проект закрывается». Ангарская полагает, что Comedy Woman перестал приносить доход. Многие участницы шоу расстроились, узнав о закрытии, а у гостьи канала «Эмпатия Манучи» к тому же имеются незакрытые кредиты.

Однако стоит отметить, что позднее слова Надежды Ангарской опровергла представительница автора Comedy Woman Натальи Еприкян. Мария заявила, что впервые слышит о том, что шоу закрывается. Данную информацию она назвала неправильной, а ее источником, по мнению представительницы, может являться «желтая пресса».