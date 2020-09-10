 

Минпросвещения отменило обязательные ЕГЭ по иностранным языкам

10.09.2020, 6:25, Новости дня

Министерство просвещения отменило запланированное на 2022 год введение обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку. Такое решение принял министерский совет по образовательным стандартам, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Ранее чиновников просили отменить экзамен как «не отвечающий национальному суверенитету».

Обязательный экзамен должны были сдавать школьники, планирующие поступать в вузы в конце следующего учебного года. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык. Принципиальное решение о введении третьего обязательного выпускного экзамена было принято ещё в 2010-х годах.

В 2019 году отменить экзамен потребовала общественная организация «Национальный родительский комитет». Там заявили, что сдача ЕГЭ по иностранному языку должна быть добровольной, ведь «Россия является великой независимой страной, а не колонией». В организации заявили, что введение обязательного экзамена по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности страны.

В январе о возможной отмене экзамена писал «Московский комсомолец». По данным издания, в региональных школах опасались, что их языковая подготовка слишком слаба. О том же в интервью Радио Свобода сказал сопредседатель межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Согласно статистическому сборнику Высшей школы экономики, на конец 2017 года только 57,6 процента от всех школ в России были оснащены оборудованными кабинетами для преподавания иностранного языка.



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