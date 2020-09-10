Мнение: Совок и киви

10.09.2020, 6:03, Разное

Один из юзеров в дискуссии провел следующее разделение среди бывших обитателей здешней “Страны Лимонии”: мол, одни жили счастливо, все им нравилось, на дефицит дрожжей по 7 коп. не обращали внимания – а другие всем недовольны, про “совок” вспоминают только плохое, но больше всего упирают на отстутствие колбасы, “что их соответствующим образом характеризует” (то есть, очевидно, как людей, “желудочно неудовлетворенных”, в отличие от высокодуховных “совков”).

Действительно, СССР воспитал особую породу людей, “заточенную” под жизнь в условиях перманентного дефицита. Эти люди находили свою прелесть в многочасовых очередях – “поболтать можно, с народом пообщаться, новости узнать, “пар выпустить”; в постоянном поиске внезапно исчезающих товаров – то стирального порошка, то бритвенных лезвий, то дрожжей, то туалетной бумаги, то яиц, то вина к празднику – “конечно, искать и долго, и муторно, но зато найдешь – уж так хорошо! Так собой гордишься!” “Совки”, воспитанные Советами, воспринимали как должное свою работу: пусть она и кажется бессмысленной, и платят мало, и и карьерное продвижение обставлено массой “идеологических” закавык (класическое “Сделай “ку!” из “Кин-дза-дза”) – зато стабильно; не продвинут – зато и не уволят. И главное – можно было быть уверенным, что все равны в своей нищете, а кто не равен – того наверняка уже ищет милиция.

Другое дело, что само это на “две группы” ложное – что одни были “заточены”, а других бесило отсутствие колбасы. Это глубоко неверно: отсутствие колбасы и лака бесило всех. Дело в том, что к совку приспособиться ПОЛНОСТЬЮ нельзя – так же, как нельзя “привыкнуть” не есть или не пить. Да, любой человек в “совке”, выбравшийся из многокилометровой очереди, прижимая к себе моток ЗАВЕТНЫХ рулонов туалетной бумаги (самой простой – другой в “совке” не производили и не закупали)был счастлив. Он чувствовал прилив острейшего счастья, сравнимого разве что с ликованием первобытного человека, в одиночку завалившего мамонта. Возможно, настолько острых переживаний многим уже не доводилось переживать во всей постсовковой жизни.

Однако всегда к этому чувству даже у самого дремучего “совка” примешивалось – пусть и слабо, на краешке сознания – ощущение общей ненормальности происходящего. От этого слабого фонового чувства “совок”, собственно, и развалился…

А на две выделенные группы население РФ разделилось уже ПОСЛЕ развала СССР. Дело в том, что целый комплекс психосоциальных умений и навыков, выработанных для “совка”, оказался, естественно, совершенно не нужен в новой реальности. В плане приспособленности советский человек предстал в мире рыночной экономики реально “голым”.

Тот, кто сумел быстро нарастить себе панцирь из новых навыков – вспоминает совковое прошлое с отвращением. Т.е., что характерно, СОХРАНЯЕТ в себе то же отношение, которое было в нем и при жизни в самом “совке”. В психологическом плане – он остается цельной личностью, что очень важно в плане психического здоровья.

А вот те, кому перестройка далась внутренне тяжело, пострадали вдвойне: им и здесь плохо, и тянутся они назад, а не вперед; не туда, где лучше, а туда, где привычней. И что ужасно – себя тогдашних они вынужденно предают: свое прежнее отношение отвращения никак уже, понятно, не сохранить. Приходится менять его на противоположное, ЗАДНИМ ЧИСЛОМ перестраивать собственную систему ценностей, уверять себя, что “мы всегда любили дефицит и очереди”…

Нынешние “совки” – люди, вынужденно предающие себя. И они, по сути, не виноваты. Переход из одной среды обитания в принципиально другую – процесс крайне сложный и не для всех преодолимый. Вон, пишут, что если человек с детства не ел определенные фрукты – например, киви – то в позднем возрасте они у него все равно не будут усваиваться, сколько не съешь.

Хуже, что болезнь не проходит даже со сменой поколений. Вот вроде уже 30 лет прошло, человек совка не застал, никогда не видел – а фантомная боль, ностальгия по “стране Лимонии” передалась от старших товарищей, и мучает, и киви их организм по-прежнему не принимает.