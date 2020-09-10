“Стыдная” болезнь: как обнаружить сифилис

10.09.2020, 5:55, Разное



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“Нежная подвижная спираль, слабо светящаяся серебристым блеском” – так романтично описывают диагносты Treponema pallidum, возбудителя сифилиса. Нельзя сказать, что последствия знакомства с нею столь же очаровательны. В лучшем случае больной обнаружит округлую безболезненную язву – шанкр. Тогда можно ухватить сифилис в самом начале и быстро от него избавиться.



Treponema pallidum

Проблема в том, что шанкр появляется ровно в том месте, которое контактировало с заразой. А так как сифилис – болезнь любви, следы от нее могут быть буквально глубоко скрыты. Через месяц-полтора от язвы не остается и следа, зато инфекция расходится по телу и начинается вторичный этап болезни. Тут вариации разнообразны, как погода в средней полосе страны.

Может болеть горло, ломить тело и слегка лихорадить. Возможно, появится сыпь, которую по незнанию можно принять за аллергию. К сожалению, симптомы не всегда специфичны или вовсе отсутствуют. Тогда можно годами носить в себе бледную трепонему, делясь ею при каждом незащищенном контакте или, в худшем случае, наградив ею будущего ребенка.

Наверняка подтвердить диагноз можно, только обнаружив самого возбудителя или его генетический материал. Это называется прямой диагностикой, и возможно только под микроскопом или методом ПЦР. Для исследования берется соскоб с язвы, спинномозговая жидкость или другой биоматериал пораженного органа. Такие тесты делают тем, у кого появляются подозрительные симптомы вроде сыпи, обнаруживается шанкр или известно о контакте с больным сифилисом. В остальных случаях проводится серология.

Когда организм встречается с Treponema pallidum, он вырабатывает антитела (они же – иммуноглобулины, Ig). Это белки, которые связываются с инфекцией и обезоруживают ее. В конце второй недели болезни появляются Ig M, после четвертой – Ig G. После лечения Ig могут обнаруживаться в крови больше года –, как известно, раны от любви долго не заживают.

Скрининг на сифилис проверяет именно наличие этих иммуноглобулинов. Это непрямая – серологическая – диагностика, которая включает больше 10 разных способов. Ее используют для плановой проверки перед любой операцией, при диспансеризации или в рамках медосмотра для допуска на работу. Делать тест чаще имеет смысл, только если у вас была случайная незащищенная связь. Вы можете обратиться в поликлинику через 10-14 дней после контакта, а при отрицательном результате – повторить еще раз через две недели.

Скрининг имеет свои недостатки. Во-первых, не выявляет инфекцию сразу после заражения и в первые две недели после появления шанкра. Во-вторых, при ОРВИ, кори, болезни Лайма, ревматоидном артрите и некоторых других состояниях анализ на антитела к сифилису может быть положительным, хотя болезни нет.

После первого теста пациенту рано падать в обморок, а врачу – самое время провести повторный анализ. Если серология показала наличие Ig, второй раз используется другой способ непрямой диагностики. Результат “антитела к возбудителю сифилиса не выявлены” утверждает за отсутствие болезни и означает, что первый тест был ложноположительным. Беспокоиться не о чем. А если вдруг анализы не порадовали, приятно знать, что сифилис – одна из немногих излечимых венерических болезней.

Плохая же новость заключается в том, что невылеченный сифилис может поражать фактически все органы и системы, приводя, например, к облысению, фимозу, гангрене полового члена, деформации носа, слабоумию и даже к параличу.