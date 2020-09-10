В РФ испытали лазеры для показа рекламы из космоса

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10.09.2020, 5:54, Новости дня

Блок лазеров космических аппаратов для показа рекламы из космоса прошел испытания в стратосфере, сообщили в пресс-службе компании-разработчика Avant Space.

«Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим», – приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

По словам компании-разработчика, в ходе эксперимента все расчеты были подтверждены. «Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры», – пояснили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что свечение аппаратов не будет создавать проблем для наблюдений астрономов. «Лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами планеты и сфокусированы таким образом, чтобы не выходить за пределы городов», – добавили в пресс-службе.

Отслеживать подобные созвездия можно будет с помощью специального мобильного приложения, которое сейчас разрабатывается.

Напомним, в октябре 2018 года США обвинили Россию в отправке боевых лазеров в космос.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможностях современных боевых лазеров.



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