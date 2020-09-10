 

Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

10.09.2020, 5:54, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что США и РФ должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) независимо от возможного участия в нем Китая.

Генсек ООН выразил мнение, что «ДСНВ следует продлить независимо от того, что будет с Китаем», передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

При этом, по словам Гутерриша, сейчас «большую важность имеют максимально широкие рамки ядерного разоружения с участием всех заинтересованных стран».

Накануне сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления (ДСНВ, СНВ-3).

Напомним, 18 августа спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых США готовы продлить СНВ-3.

Двумя днями ранее Биллингсли сообщил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом РФ отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Израиль назвал цели авиаударов в Сирии

02.07 / Глава ЕК назвала ближайшие полгода определяющими для Европы

28.08 / У бывшей жены Ефремова похитили более 1 млн рублей

21.07 / Инфекционист оценил угрозу бубонной чумы для России

30.06 / Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за лето

09.09 / Участник шоу “Танцы со звездами” Мельник показал пресс на тренировке

03.09 / «Молодежка ОНФ» поможет в ликвидации последствий пожаров в Ростовской области

25.07 / 54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV

20.07 / Разумков сдал тесты на коронавирус после заражения Бутусова. Они были на одном шоу 16 июля

08.08 / Флагманом Xiaomi станет смартфон Mi 10 Ultra

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска