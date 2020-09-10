 

Китай решил принять участие в учениях «Кавказ-2020» в России

10.09.2020, 5:54, Новости дня

Китайские военные в сентябре примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России, говорится в заявлении Минобороны КНР.

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией Народно-освободительная армия Китая направит военнослужащих в Астраханскую область РФ для участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», – приводит текст заявления Минобороны КНР ТАСС.

Как отмечается в документе, в мероприятии также будут участвовать военнослужащие Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран.

Во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу анонсировал учения «Кавказ-2020» с участием «воинских контингентов девяти иностранных государств». Кроме того, по словам министра, еще «девять стран направят в Россию военных наблюдателей».

Напомним, в конце августа Индия отказалась от совместных с Россией учений «Кавказ-2020».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о динамике российско-индийских отношений, а также об их китайском аспекте.



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