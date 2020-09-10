Мнение: Письмо: “Легкий роман без особых обязательств”

10.09.2020, 5:35, Разное

Очень длинное письмо про истязания онегина женщиной-Штурманом.

Ей нравилось, что он очень старается под ее щипцами, но потом что-то пошло не так.

Вам, для самостоятельного разбора.

i_have_no_gun

Уважаемая Эволюция, здравствуйте и спасибо за ваш блог.

Надеюсь, моя ситуация сможет быть полезной для рубрики.

Есть Я – Ж30 лет, у меня трёхлетний сын, живем с ним вдвоем, а мои мама и бабушка здорово помогают по выходным и не только – берут его на дачу или к себе. Без них было бы тяжко. Благодаря им я могу иметь личную жизнь. Я выгляжу, как мне кажется, стандартно. Высокая, достаточно худая.

Есть он, пусть будет М. Тоже 30. Думаю, что он – онегин. Никогда не был в серьезных отношениях, не стремится к браку и детям, живет по-холостяцки, очень самостоятельный, начитанный, увлекается историей, философией, занимается спортом, не пьет, не курит, высокий и симпатичный. О себе всегда говорил, что ни в кого не влюблялся, всегда уходил из отношений, когда у девушек тикали часики, не любит нежностей и обнимашек.

По ОЗ – думаю, я выше. У меня свое дело, небольшая команда классных спецов, он работает руками, зарабатываю я больше раза в 2-3. Меня это не парит. Нам нечего делить.

Мы супер-разные, и эти отношения на протяжении 9 месяцев, наверное происходили вопреки здравому смыслу. А начинались вообще как легкий роман без особых обязательств.

Было разное:

Я слилась в минус и сервис-зону. Поняла, что у него ко мне нет чувств, а у меня к нему огромные. Сказала об этом и предложила закончить отношения. Он ушел.

Пинговал. Я не отвечала совсем или смайлом. Через неделю сказал, что видимо чувства есть, и что он не всегда понимает, как надо, но давай попробуем учиться. Начали заново.

Я параллельно пошла к психологу. Спасибо ей за то, что не наглаживала мою корону, а еще на первой сессии сказала, что я в тридцать в абсолютно детской позиции к миру. А мир мне – совсем не любящий родитель. Пора взрослеть. Перещелкнуло.

В следующие три месяца, как мне казалось, наши отношения изменились кардинально: мы стали больше общаться, появились совместные занятия, он стал часто обнимать меня, стал сам говорить, что у нас «отношения», хотя раньше при этом слове сразу стухал и фрустрировался.

Я так и не призналась ему в любви, хотя всё это было понятно и так. Он мне тоже. Но я перестала ждать «стандартного развития». Была медленная, но динамика. Мне было хорошо и хотелось, чтобы ему со мной тоже было хорошо.

Я видела, что он старается. Где-то переступает через себя наверное. Я старалась все его такие поступки замечать, благодарить его за всё, что он делает, и он стал делать так же.

Собственно однажды я спросила, почему он со мной, хотя я нарушаю обе его просьбы в начале отношений: «не выносить мозг и не обниматься». Он сказал, что увидел, как сильно я поменялась, и ему захотелось меняться тоже.

Была правда ситуация, которая меня нервировала. Иногда сильно, иногда фоново, иногда совсем отступая.

Еще в самом начале, когда был по сути секс-онли, я вывалила на него тревожное решето – боюсь измен как огня, мне изменял мужчина, мне важна моногамность даже в несерьёзных отношениях. Он сказал, что это справедливо, он согласен и мы немного шуточно заключили «социальный договор» верности. Никаких поцелуев, объятий и секса с другими, пока не расстанемся.

На втором месяце таких отношений он ушел в душ. Телефон остался на тумбочке, с открытым диалогом из вк. Я подошла, чтобы взять свой и увидела, что девушка присылает ему кучу сообщений прямо в эту минуту. Было раннее утро. Я смотрела секунды две-три, как прилетают мемы, смайлики, какие-то фразы. Затем отвернулась и отошла. Внутренне я чувствовала, что у меня не было права устраивать допросы. У нас ничего серьезного, а там ничего незаконного.

Я правда нашла ее в вк, заходила к ней на страницу каждый день. Поняла, что сливаю энергию, прочитала ваши статьи про ищейку. Отлепилась. И вроде смогла забыть.

Спустя 5 месяцев, уже после его камбэка, когда у нас всё было хорошо (по моим ощущениям), он снова ушел в душ, и я нечаянно взяла его телефон вместо своего – они оба черные и одного размера. Загорелась подсветка, и я снова увидела сообщение от той февральской девушки. Она писала про хорошую погоду, что-то нейтральное. Меня начало шатать, я снова вспомнила тот град сообщений зимой.

Когда он вышел из душа, я все рассказала и спросила его о ней. Он сказал «Это просто старый друг. Тебе не о чем беспокоиться. Ты могла спросить еще тогда, в феврале и не мучаться. Давай договоримся, если тебя что-то беспокоит, мы сразу это обсуждаем.»

Я моментально выдохнула – у меня не было ни одного основания думать, что он нечестен.

Оставался еще один момент, который меня беспокоил. Каждую субботу он пропадал часов на 8-9 из онлайна. Иногда меня начинало шатать, я думала, вдруг он с какой-то другой девушкой. Такие ситуации я переживала в прошлом, и возможность их повторения и сейчас вводит меня в жуткий страх.

Обычно он появлялся вечером, говорил, что помогал маме и делал дела, очень соскучился, и если я свободна, то готов приехать. Я говорила себе «видишь, всё в порядке. У него всего два выходных, и если один-полтора он проводит с тобой, когда-то же ему надо делать дела, гулять с друзьями, помогать маме и тупо отсыпаться.» И я ничего не спрашивала – не хотела выглядеть подозрительной дурой. И предавала себя.

А потом случилась дурацкая история, которая все проблемы подсветила.

За день до этого всё было прекрасно, уехав, он написал мне «ты прекрасна» и еще какие-то мимими-сообщения. Я думала, как счастлива, что наконец, у нас всё стабильно хорошо и как счастлива стараться быть лучше и видеть, как он тоже старается.

И вот ситуация: я не сижу в вк, и мы не добавляли там друг друга в друзья. Вечером он сказал мне посмотреть кое-что там, и я отправила ему запрос на добавление в друзья. Скорее на автопилоте.

Он был онлайн, мы говорили по телефону, и он точно его видел. Но не стал меня добавлять. Это показалось мне странным, и дальше был вот такой диалог:

Я: Почему ты не добавил меня в вк? 🙂

М: я там только ради мемов

Я: ок (понимаю, что это какая-то херня, но думаю, что надо подумать об этом спокойно, а сейчас я не готова ругаться из-за мелочи)

М: расслабь булочки 🙂

Я: ок. Спокойной ночи

Утром я поняла, что не могу расслабить никакие булочки. Он стал писать мне дежурные вещи. Я поняла, что не смогу продолжить общение, сделав вид, что ничего не произошло. Я записала ему голосовое сообщение вот такого содержания:

«Я уже говорила, что у меня проблемы с доверием. Пустяковая ситуация – если честно, я отправила тебе запрос ради смеха, но в итоге это подсветило большую проблему.

И я поскладывала всё в кучу – каждую субботу ты исчезаешь на 9-10 часов, потом приезжаешь уставший, эта девушка, которая присылала тебе тысячу сообщений в секунду. Ты сказал; что она просто подруга, но я всё еще не думаю, что это так. И теперь это.

Извини, я не смогу оставить ситуацию как есть и просто продолжать весело обмениваться мемчиками. Ты очень дорог для меня, но всё это слишком.

Если я не могу доверять, я не могу остаться.»

Я знала, что он либо попрощается со мной, сказав, что не хочет опять мозговыноса, или как-то объяснится. Была готова к тому, и к этому. Хотя было страшно.

Он написал: «справедливо. И я тебя понимаю.» И пропал на 2 часа

А затем случилось неожиданное (для меня). Он написал: «я попрошу тебя не беспокоить меня до следующего месяца, скажем так, в октябре на мой взгляд многое может измениться. Я не прошу тебя общаться со мной и обмениваться воспоминаниями. Если тебе это нужно».

Мы много переписывались на английском, и это он написал, переведя через переводчик. Видимо, там опечатка: «я прошу не общаться».

К такому ответу я была не готова. Случилась кажется паническая атака впервые в жизни. Наверное, так падает корона. Не может же человек, с которым на твой взгляд, у тебя идиллия, просто написать вот такое и ничего не объяснить.

Меня начало шатать. Надо было просто уйти, но я не смогла. И вступила в многословный диалог. Сейчас перечитывая, мне стыдно за каждое лишнее слово. Но уже не отмотать. Привожу как есть, простите за лонгрид, тут уже всё на русском:

Я: что изменится в октябре?

Он: мне нужно время

Он: до октября

Я: ты можешь объяснить, в чем дело? Ты в отношениях с кем-то ещё?

Я: я очень стараюсь, чтобы тебе было комфортно и легко со мной. И жду от тебя того же. Эти загадки ничего не упрощают.

Я: ты хочешь расстаться, я правильно поняла?

Он: Нет, не в отношениях, но хочу понять себя и разобраться, чтобы тебя не мучить.

Я: как скажешь

Он: расстаться не хочу, в том-то и дело, хочу, чтобы ты мне доверяла

Я: и что решит эта пауза до октября?

Я: в смысле, если ты хочешь паузу, я не буду тебя держать. Просто, как мне кажется, это ничего не решит.

Я: я хочу тебе доверять

Он: На мой взгляд многое, в том числе касаемо твоего доверия ко мне

Я: твой уход на месяц точно не повлияет благотворно на мое доверие 🙂

Он: *отвечая на мой мессадж что я его не буду держать* То есть, хотелось чтобы ты меня наоборот подержала и не хотелось чтобы отпускала)

Я: я не могу держать тебя силой. Если ты хочешь уйти, как я могу тебя останавливать. Как ты сможешь уважать меня после этого?

Он: *отвечая на сообщение о том, что пауза не помогает доверию* Я знаю и понимаю, можем продолжить общаться, просто не знаю, насколько сильно дискомфортно это для тебя.

Он: *на сообщение о том, что силой держать не буду*. Не не, я не об этом.

Я: я не хочу и не буду дружить с тобой. Я уже говорила. Если точка, значит точка

Он: вот поэтому точек ставить я не хочу

Я: я не хочу сидеть и ждать чего-то

Я: пока ты погуляешь, подумаешь, поставишь плюсики в табличку

Я: я просто нихрена не понимаю, что происходит

Он: я хочу разобраться в себе, чтобы не мучить тебя всем этим

Я: Хорошо, поступай как хочешь

Он: я не в отношениях с кем-то еще, но как я говорил, есть подруга, которая возможно хочет отношений, и я хочу разрешить эту проблему до октября, разобравшись в себе

Он: не хочу затягивать и доставлять тебе каких-то неприятных ощущений и мук копания в себе

Тут я почувствовала, что меня оглушили трубой. Я кажется, вообще перестала что-либо чувствовать.

Я: до октября или весь октябрь?

Он: до октября

Я: ок

Он: это моя проблема, и я сам ее решу

Я: я не знаю, что тебе сказать, я максимально в ахуе от всего этого. Я убеждала себя, что мне всё казалось. Включая субботы. Не казалось.

Он: прости пожалуйста, я не хочу тебя терять и то, что между нами, поэтому я надеюсь, ты поймешь

Он: ну скажем так, я не каждую субботу тратил на встречи если что

Я: это важно?

Он: я все равно не делал ничего предосудительного

Я: ладно, разговор ни о чем. Ты свободный человек. Решай, что ты там хочешь решать. Насчет моего доверия – я не знаю, что его теперь восстановит.

Я: если бы я проводила время с мужчиной, который хочет со мной встречаться, и с которым я видимо тоже не против, раз мне надо о чем-то подумать, вместо того, чтобы приехать к тебе, ты бы как?

Я: насколько это предосудительно?

Я: хорошего дня. Если тебе нужны какие-то твои вещи, я могу тебе их как-то передать.

Он: если ты с ним не спишь, не целуешься, и не понимаешь, насколько сильно испытываешь чувства

Я: ок

Он: в том-то и дело, это все же для меня подруга, просто я хочу решить с ней всё до октября касаемо взаимоотношений между нами и чтобы не было проблем

Он: *про вещи, но там сплошная ерунда если честно* не выбрасывай их пожалуйста

Он: постарайся не закопать меня за это время

Он: на этот раз не хочу уходить надолго

Я: ты хочешь сидеть на двух стульях враскоряку, я это поняла

Он: я хочу убрать стул

Он: и сидеть нормально

Я: ок

Дальше я скопировала его первое сообщение, но на психах удалила только половину.

Я: я попрошу тебя не беспокоить меня до следующего месяца (хотела убрать про месяц, но на эмоциях быстро ткнула в отправить)

Он: до этого?

Он: Или до следующего?

Я удалила чат у него и у себя, вышла из всех совместных групп в мессенджерах и ничего не ответила.

Я не имела ввиду, что буду смиренно ждать, будто меня можно убрать в шкаф как предмет. Но наверное, из моих сообщений он понял именно это.

Сегодня второй день. Я даже заплакать не могу – внутри пустота и страх. И обида. И отвращение. А любовь никуда не делась.

Меня размотало. Я с трудом занимаюсь ребенком, хотя без него было бы еще хуже – легла бы и смотрела в потолок, наверное.

Работа встала. Куча неотвеченных сообщений. Каждый контакт с человеками забирает остатки энергии. Я знаю, что так нельзя.

Я перебираю в голове эти сообщения и перечитываю их(остались скриншоты), пытаюсь понять, как я могла так обмануться и полюбить человека, который до октября будет видимо пробовать демо-версию с другой девушкой, а потом надеется как ни в чем ни бывало вернуться, если не понравится.

Потом надеваю на всех участников колпачки – все мы жертвы обстоятельств, бедная она – он уделял ей явно меньше времени, чем мне; бедный он, раздираемый противоречиями и спасибо, что признался, бедная я.

Я точно не буду писать ему, это мой ночной кошмар, но мне жутко страшно.

Получается, что я все равно буду ждать. Если он выберет в итоге её, моя самооценка в октябре умрет. И получается, что я месяцы прожила в повязке на глазах, как дура.

Но если он захочет как ни в чем ни бывало вернуться, я его возненавижу. Это штурманство, да?

Отдельно надо наверное еще уточнить вот что:

Когда у нас всё было неплохо, я начинала думать – хочу ли я с ним более серьезных отношений. Потому что если да, то он мне их не даст – он живет с папой и братом, у него размеренная жизнь, он не любит детей и не рвался знакомиться с моим сыном. Он также не знакомил меня со своими друзьями и родителями (сказал, что считает, что отношения – только его дело), я его со своими. (Опять же, он не спрашивал).

Тогда я начинала думать, хочу ли я серьезных отношений в принципе, не с ним. И приходила в ужас от того, что кого-то надо будет знакомить с сыном, с кем-то надо будет учиться уживаться, а если вдруг снова не получится, опять расходиться и делать плохо сыну, который уже привык. К тому же другой мужчина, настроенный на семью, наверняка захотел бы еще ребенка. А я больше не хочу заводить детей.

Рассуждая об этом, мне казалось, что эти наши отношения – идеальны. Может это был ЗВ.

Я перечитала все статьи про ревность, треугольники, измены, границы, красивое поведение. Понимаю, что ходов у меня нет, надо отползать и переключаться на сына и работу.

Буду благодарна, если мое письмо подойдет для рубрики и разбора и я смогу увидеть то, чего не вижу, находясь внутри ситуации.

Благодарю за внимание. Хорошего вам дня!