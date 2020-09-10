США почти вполовину сократят военное присутствие в Афганистане
10.09.2020, 5:00, Новости дня
США к началу ноября сократят численность военнослужащих в Афганистане с 8 600 до примерно 4 500, заявил в среду глава Центрального командования США в интервью «Голосу Америки». За несколько часов до этого генерал морской пехоты Кеннет Франк Маккензи объявил и о выводе части военнослужащих из Ирака в этом месяце.
«На уровне 4,5 тысяч [военнослужащих в Афганистане] мы по-прежнему сможем выполнять основную задачу, и мы проявили более чем достаточно доброй воли в нашей готовности продемонстрировать, что мы не хотим быть оккупационными силами в этой стране. Но у нас есть стратегические интересы, жизненно важные интересы, которые заставляют нас быть уверенными в том, что организации типа “Аль-Каиды” и ИГ не смогут размещаться там для нападения на Соединенные Штаты», – заявил глава Центрального командования в интервью «Голосу Америки».
В июле генерал Маккензи сообщил корреспонденту «Голоса Америки» о необходимости начала внутриафганского диалога, а также о том, что речь о значительном сокращении американского контингента может идти только после того, как у США появится уверенность в том, что «Талибан» не пустит на территорию Афганистана террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство».
В среду Маккензи признал, что талибы «все еще не доказали окончательно, что они собираются порвать с “Аль-Каидой” и продолжают преследовать афганские силы безопасности».
Ожидалось, что на этой неделе враждующие афганские группировки начнут первые прямые мирные переговоры в Катаре, чтобы положить конец войне в Афганистане.
Ранее в среду Маккензи объявил во время визита в Ирак, что присутствие американских войск в стране будет сокращено с 5 200 до 3 000 солдат и офицеров.
Тем временем, в среду в Кабуле по меньшей мере 10 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате покушения на первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Его бронированный автомобиль подорвался на мине, заложенной на дороге. Салех получил лишь легкие ранения. Несколько его телохранителей были ранены и госпитализированы. Акмал Самсур, пресс-секретарь министерства здравоохранения, сообщил «Голосу Америки», что число жертв покушения может возрасти.
По словам очевидцев, от горящих обломков загорелся близлежащий магазин, торгующий газовыми баллонами, что вызвало повторный взрыв.
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