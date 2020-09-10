Зачем толстеньким мини? – Личное мнение

10.09.2020, 4:40, Разное

У Аннушки Семенович есть страстишка: выставить напоказ не только грудь «под подбородок», но и ноги.

Ноги реально некрасивые, что 20 лет назад, что сейчас:



Фото: Соцсети

На днях Анька сплясала на каком-то мероприятии, в очередной раз предъявив миру свои булдыжки.



Выглядит это, мягко говоря, не очень:

https://t.me/lenamiro/7088

Задумалась: а ведь Семенович — не одна такая. В мире полно толстушек в мини. Почему толстые нередко так и норовят запихать свои телеса в короткие платья, юбчонки или шортики? Что ими движет?

Ответ — на фото ниже:



Фото: Соцсети

Кейт Бланшет — очень эффектная женщина. Где бы она ни появилась, во что бы ни была одета, на неё будут смотреть. Красивая, высокая, стройная, притягательная, необычная, породистая.

Такой женщине нет нужды напяливать микро-шорты, чтобы на неё обратили внимание. Она, в любом случае, не останется незамеченной, чего нельзя сказать о Нюрке Семенович и иже с нею.

Если Аннушка будет одета прилично, на неё никто не посмотрит. Толстенькая, простенькая. Кому она нужна с такой внешностью — смотреть ещё на неё.

Если же Анька вывалит пугающе огромные сиськи или оголит короткие, толстые ноги, то, конечно, окружающие обратят на неё внимание.

А толстой Нюрке, как, впрочем и остальным некрасивым, но жаждущим быть увиденными женщинам, только это и нужно: толика внимания. И неважно, что стоит за этим вниманием: пусть бы и насмешка, пусть бы и палец и виска.

В ход пойдёт излюбленное оружие глупой женщины: самообман. С помощью него она убедит себя в том, что на неё пялятся, потому что хотят. И этого ей будет вполне достаточно.

К чему это я? Ах, да: пытаетесь привлечь к себе внимание с помощью одежды? Как думаете, почему? Какая потребность за этим стоит?