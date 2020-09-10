Мнение: Расовый вопрос испортил Америку

10.09.2020, 4:35, Разное



Советская дружба народов – главный номинант на Оскар-2024.

Читаю новые правила американской Киноакадемии по поводу “Оскара” – и просто тихо охреневаю.

“Американская киноакадемия официально закрепила правило, согласно которому в фильме, претендующем на Оскар – на «Главную картину года» – обязаны быть представители этнических меньшинств. На сайте премии «Оскар» сказано, что теперь они должны играть роль первого или второго плана, то же самое касается и как минимум двух творческих руководителей проекта .

По новым правилам не менее тридцати процентов ролей второго плана также необходимо выделить представителям нацменьшинств, женщинам, ЛГБТ или людям с ограниченными возможностями. В сообщении киноакадемии отдельно указано, что основную сюжетную линию фильма при этом тоже лучше выстроить вокруг этих групп.

Номинант в категории «Главная картина года» должен будет соответствовать хотя бы двум из этих критериев. В американской киноакадемии утверждают, что все вышеперечисленные стандарты рассчитаны та то, чтобы обеспечить разнообразие людей на экране и таким образом показать различия среди зрителей кино. Новые правила вступят в силу с 2024-ого года”.



Думаю, сейчас среди интеллектуалов и кинофриков начнется соревнование – кто больше припомнит великих фильмов прошлого (в том числе и обладателей “Оскара” за лучший фильм), которые под эти новые критерии не подпадают. Я вот навскидку вспоминаю “12 разгневанных мужчин” Сидни Люмета – там ни одного негра, ни одной женщины, ни одного представителя ЛГБТ… Смотрю – а ему и так “Оскара” в 1958 году не дали! На IMDB, правда, он пока на 5 месте в списке лучших фильмов всех времен – но теперь, видимо, уберут.

Или моя любимая “Красота по-американски”! У нее-то как раз “Оскар” за лучший фильм 2000 года есть (по мне, так это вообще лучший фильм всех времен и народов). Но что-то я вспоминаю – а есть ли там негры в ролях второго плана? Нету. Инвалиды в колясках? Нету. Хренов полковник, который в конце убьет Кевина Спейси – он-то, похоже, гомосексуалист, но ведь СКРЫТЫЙ! Латентный, к тому же сволочь. Разве можно так показывать гомосексуалиста?

И ведь, учитывая страсть нынешних американцев к переписыванию прошлого – страсть поистине оруэлловскую! – с них станется, что они следующим шагом начнут отзывать СТАРЫЕ премии “Оскар” у “неправильных” фильмов! И актеров. Кевин Спейси тут вдвойне под ударом. Как и Сидни Люмет. Как и вообще почти все кино-, да и не только классики.

Недавно вычитал где-то мысль, показавшуюся мне излишне парадоксальной – что основное партийное разделение в Соединенных Штатах проходит теперь не по классовому, как у Маркса, а по расовому вопросу. Однако в свете вала текущих новостей начинаешь задумываться – черт, а может, и правда? С одной стороны – BLM, с другой – правила “Оскара”…

Но что больше всего потрясает любого, заставшего совок – то, насколько это всё ПОХОЖЕ. Вот этот “квотный” принцип – это ж вообще совок один в один! В СССР просто не было такого упора на сексменьшинства, и в этом – единственное различие. Там, где у нынешней Америки свербит сексуальный, у советских свербил “рабочий” вопрос: вместо непременного присутствия лесбиянок и трансгендеров в “произведениях искусства” требовали наличия “рабочих и колхозников”. А если без “рабочего класса” – со скрипом могли еще как-то пропустить… но на премии чтоб не рассчитывали! Ровно как и с “Оскаром” нынче: можно без лесбиянок и больных СПИДом, но тогда уж не видать вам “Оскара” как своих ушей.

А остальное – так же: расовый баланс, национальный баланс, инвалиды – святое дело. Мир тонет в совке, как в трясине. Совок вездесущ. Будущего нет.