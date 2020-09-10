Прыжок в бездну: как уберечь близких людей от суицида?

10.09.2020, 4:30, Разное



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Россия в печальной тройке «лидеров»

По данным Всемирной организации здравоохранения, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых. Каждые 40 секунд где-то в мире происходит самоубийство. РФ входит в первую тройку стран с самыми высокими показателями суицидов на душу населения. При этом по числу самоубийств среди мужчин РФ имеет печальное первенство: в нашей стране мужчины сводят счеты с жизнью в семь раз чаще, чем женщины. В других странах это соотношение гораздо меньше: в среднем три к одному. Считается, что мужчинам сложнее обратиться за психологической помощью, однако в РФ эту разницу во многом усугубляет алкоголь: большинство суицидов совершается в нетрезвом состоянии.

Россия также лидирует по числу подростковых самоубийств — в среднем 16 случаев на 100 тысяч населения. Эта статистика неуклонно растет: в 2018 году зафиксировано на 100 случаев больше суицидов среди несовершеннолетних, чем в предыдущем году.

Кто в группе риска?

К сожалению, специалисты во всем мире до сих пор не нашли единственно верного ответа на вопрос «кто теоретически может свести счеты с жизнью». По словам Оксаны Собиной, это может сделать практически кто угодно. Некоторые факторы увеличивают этот риск, в том числе психические расстройства — депрессия, шизофрения, биполярное расстройство, генерализованное тревожное расстройство.

«При этом число самоубийств среди таких пациентов далеко не так велико, поскольку многие из них хорошо осведомлены о своем состоянии и стараются его контролировать. Кроме того, если человек состоит на учете у психиатра, врач будет хорошенько за ним присматривать, поскольку каждый случай суицида среди пациентов становится поводом для серьезного разбирательства», – рассказывает эксперт.

Очень уязвимы подростки, у которых “душа обнажена” и любая травмирующая ситуация может стать поводом свести счеты с жизнью. К группе риска Оксана Собина также относит людей, которые пережили тяжелую утрату — например потерю близкого человека или тяжелый развод, пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью, безнадежно больных и пожилых людей, которые долгие годы вели активный образ жизни, а после выхода на пенсию ощутили свою ненужность. Нередки суициды среди онкологов, психиатров, социальных работников и сотрудников хосписов, домов престарелых — людей, которые каждый день сталкиваются с тяжелыми болезнями, медленным угасанием и смерти.

Однако многим из нас известны случаи, когда счеты с жизнью сводит человек, у которого, по мнению окружающих, «полная чаша» – дом, семья, достаток и вся жизнь впереди. Он может переживать настолько глубокий экзистенциальный кризис, что сам не осознает его до конца, особенно если у него нет привычки анализировать свои мысли и чувства. Подтолкнуть к краю его может все, что угодно — например, круглая дата. Юбилеи, особенно в зрелом возрасте — это не только пышный банкет и поздравление близких, но еще и серьезный рубеж, так или иначе подталкивающий к тяжелым размышлениям о жизни.

«Мне известен случай, когда женщина покончила с собой накануне своего шестидесятилетия на фоне полного благополучия в глазах окружающих. У нее был муж, взрослые дети, которые жили отдельно. Ее день рождения был в августе. По словам близких, ничто не предвещало беды: женщина была здорова, в семье был достаток, она планировала отпуск. И вдруг случается мелкая ссора с мужем и она отказывается ехать на дачу. Муж уехал один. Позже она ему позвонила и сказала, что передумала и все-таки приедет. Но так и появилась. А потом ее нашли в квартире повешенной», – рассказывает Оксана Собина.

А вот распространенное мнение о сезонности самоубийств – якобы люди чаще сводят счеты с жизнью осень и весной, – это всего лишь миф. По словам эксперта, осенью у врачей-психиатров и действительно много работы, но только из-за того, что люди, которые состоят на учете с психическими расстройствами, должны проходить регулярное профилактическое лечение. Мало кому хочется ложится в больницу в сезон отпусков, поэтому многие планируют госпитализацию на осень.

«Прощайте, друзья» – как услышать крик о помощи?

Как правило, распознать суицидальные намерения у близкого человека довольно сложно. И вовсе не потому, что нет никаких симптомов и предпосылок — они всегда есть, – но чтобы разглядеть их, надо быть очень чутким человеком. Кроме того, людям свойственно вытеснять мысль о том, что их близкие, которые переживают тяжелый период, могу свести счеты с жизнью.

По словам Оксаны Собиной, есть несколько признаков приближающейся трагедии, которые ни в коем случае нельзя игнорировать:

Устойчивое снижение настроения, снижение активности, сужение круга общения и круга интересов у вашего близкого или знакомого. Несвойственная пассивность должна особенно насторожить в том случае, если человек пережил какие-то негативные события, в том числе те, которые окружающим кажутся незначительными.

Внезапное желание привести все свои дела в порядок — например, заняться оформлением разных документов и тем более завещания;

Человек начал раздавать свои вещи, в том числе очень дорогие для него;

Прямо утверждает о желании покончить с жизнью. Мнение о том, что потенциальный самоубийца никогда не озвучивает своих намерений — это опасный миф.

Если человек уже пытался покончить с собой и после того, как долгое время находился в подавленном состоянии вдруг стал заметно спокойным и даже радостным, будьте особенно бдительны. Делайте все возможное, чтобы не оставлять человека одного, даже если он утверждает, что все в порядке.

Чем помочь человеку на краю пропасти?

Человек, решившийся на самоубийство всегда чувствует себя очень одиноким и оторванным от социума, утверждает Оксана Собина. Ему кажется, что он никому не нужен или всем в тягость, и это усиливает душевную боль. Поэтому так важно понять его боль и постараться разделить с ним его чувства.

Если у вас есть основания думать, что человек может свести счеты с жизнью, попробуйте поговорить с ним об этом. Не ругая, не критикуя и не обесценивая его чувства.

Дайте понять, что вы понимаете его боль и готовы разделить ее с ним.

Постарайтесь убедить в необходимости посетить психиатра или психотерапевта (специалиста с медицинским образованием). Можно также предложить позвонить на телефон доверия — такие службы есть почти в каждом городе и регионе.

«Просто не оставляйте его одного, почаще говорите о том, как он дорог и важен для вас», – советует Собина.