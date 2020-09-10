 

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

10.09.2020, 4:30, Новости дня

Киев не выполнил обещаний, которые были даны президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, сообщил экс-глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.

По словам Богдана, во время саммита переговоры проходили сложно. При этом российский лидер «очень уважительно» общался с Зеленским.

«В то время [Путин] хотел найти какое-то решение этой проблемы [конфликта в Донбассе]. Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических. (…) У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа – это представить себя неадекватно», – сказал Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на его YouTube-канале.

Экс-глава офиса Зеленского отметил, что «на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась».

«Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные. (…) Это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно – не сделали ничего», – сказал Богдан.

Напомним, Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский морочит голову нормандской четверке.



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