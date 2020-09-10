 

Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины

10.09.2020, 4:30, Новости дня

Бывший депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что если Владимир Зеленский сохранит пост президента Украины, то «страны не будет».

По мнению Мураева, Зеленский «не понимает, что делает», поскольку проводимая им политика может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые создадут на Украине «карательную вертикаль», передает РИА «Новости».

«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Он также раскритиковал экономическую политику украинского правительства. По словам Мураева, Украину «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать».

Ранее Мураев предсказал потерю Украиной восьми областей в случае «нового майдана».



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