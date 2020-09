Фонд «Свободная Россия» – о попытках Кремля подорвать единство ЕС

10.09.2020

Какой сегодня главный российский экспортный товар в Европу? Нефть, газ и другое сырье. Это так, если посмотреть на официальную, и видимую часть политэкономической повестки российско-европейских отношений. Однако существует и другая – тайная их часть – злонамеренное влияние Кремля в Европе. Этому посвящен очередной доклад редакции специальных расследований фонда «Свободная Россия». В нем анализируются деструктивные методы и инструменты, к которыми прибегают кремлевские власти, чтобы подорвать европейские ценности и демократические институты. В качестве примеров приводится активность российских властей в таких странах, как Франция, Австрия, Польша, Эстония, Сербия, Молдова и Украина.

Целый ряд журналистских расследований утверждает, что в настоящее время оружием режима Владимира Путина является газ, от которого зависит Европа, и которым он шантажирует соседей. Например, в Молдове российский нефтегазовый гигант “Газпром”, который сохраняет монополию на рынке энергоносителей в стране, поддерживает коррумпированные политические элиты Кишинева. Более того, он использует средства, полученные от продажи для финансирования сепаратистского правительства Приднестровской республики, которая не признана Евросоюзом.

В среду, 9 сентября, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить строительство, завершенного почти на 90 процентов газопровода «Северный поток-2», так как Варшава видит в нем угрозу, исходящую от России.

В начале недели Ангела Меркель допустила введение санкции против после отравления главного оппонента Кремля Алексея Навального, который находится на лечении в Германии. Однако, по мнению Антона Шеховцова, редактора издания «Влияние Кремля» при фонде «Свободная Россия», о полной отмене проекта «Северный поток-2», который планируется, ввести в эксплуатацию в следующем году, речи быть не может.

Антон Шеховцов, редактор издания «Влияние Кремля» при фонде «Свободная Россия»:

«Не думаю, что Германия откажется от проекта («Северный поток -2» – прим ред.). Ведь немцы вложили в него колоссальные ресурсы, не только финансовые, но и политические. Так как именно Германия защищает этот проект в течение нескольких лет. Когда и страны Балтии, Польша и Украина выражали свое недовольства. Власти Германии были непреклонны. Их поддерживали некоторые страны Европы, голоса которых не очень влиятельны в ситуации со строительством, но все же они есть. Например, Швеция не так давно заявила о решении выдать разрешение на строительство. Думаю, все будет зависеть от итогов переговоров германской и российской сторон. Хотя мы вряд узнаем их результат, так как они, скорее всего, будут проходить за закрытыми дверями».

В среду в немецком Бундестаге выступил российский оппозиционер, председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза. Он обратился к парламентариям о возможности введения санкций на основе Акта Магнитского против России из-за покушения на жизнь оппозиционера Алексея Навального. А на своей страничке в Твиттере Кара-Мурза написал:

«Сегодня исторический день, мы представили Акт Магнитского в немецком Бундестаге. На основе которого всем тем, кто нарушает права человека в своих странах, но желает наслаждаться ими на Западе, будет запрещена выдача въездных виз, а их банковские активы будут заморожены».

Ранее, 21 августа, Кара-Мурза в интервью «Голосу Америки» рассказал, что случаи его отравлений в 2015 и 2017 годах очень похожи на то, что произошло с Алексеем Навальным, который ранее был доставлен в одну из больниц Омска, а сейчас в тяжелом состоянии проходит курс лечения в берлинской клинике Шарите.

По мнению директора Программы по правам человека и гражданскому обществу «Human Rights First» Мелиссы Хупер (Melissa Hooper, Director of Human Rights and Civil Society Program at Human Rights First) европейские страны все еще находятся на стадии обсуждения механизмов введения санкций на основе Акта Магнитского против российской правящей элиты. Госпожа Хупер допускает, что после тщательного расследования обстоятельств покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального с использованием нервнопаралитического боевого отравляющего вещества «Новичок», в санкционный список Евросоюза могут попасть руководители силового блока российского правительства.

Мелисса Хупер, директор Программы по правам человека и гражданскому обществу «Human Rights First»:

«До сих пор Евросоюз еще не принял санкций на основе Акта Магнитского. Над ними еще работают. Венгрия попыталась наложить вето, но после переговоров в начале года они не сделали этого. Евросоюз ведет работу над созданием общеевропейского механизма введения санкций против нарушителей прав человека, но их еще не приняли. Мы увидим новые санкции на основе Акта Магнитского со стороны властей США и Великобритании. Тогда как Евросоюз должен подумать о другой стратегии. О другом виде санкций. И это очень каверзный момент. Не думаю, что власти ЕС введут санкции против нарушителей прав человека. Хотя, скорее всего, разведывательное сообщество ЕС идентифицирует тех, кто имеет отношение к отравлению. Вероятно, это силовики или офицеры разведки, которых внесут в санкционные списки. Я не знаю, чего ожидать, так как очень много высокопоставленных военных и других силовиков уже находятся в американских списках».

Пропаганда и фейковые новости как инструмент Кремля

Пропаганда и распространение заведомо ложных новостей через государственные медиа – «RT France» и «Sputnik» являются еще одним мощным инструментом Кремля для подрыва европейских ценностей. В августе прошлого года президент Франции Эманнуэль Макрон после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным назвал Россию «очень глубоко европейской страной» и объявил о «перезагрузке» двусторонних отношений.

Однако, по мнению Анастасии Кириленко, независимой журналистки и редактора издания «Трансграничный коррупционный архив», а также соавтора документального фильма «Путин и мафия» (Anastasia Kirilenko – a Russian freelance journalist and editor of the “Transborder Corruption Archive”; a co-producer of the documentary “Putin and the mafia”) журналисты RT France и Sputnik продолжили распространять информацию, которая была направлена на рост антиамериканских настроений, подрыв единства Евросоюза и раскол французского общества по национальному и религиозному принципу.

«”RT France” распространила такой слоган, что правящий режим во Франции — это не демократия, а тирания. Агентство «Спутник», входящий в холдинг «RT France», внесло немалый вклад в нападение на мечеть во Франции после того, как в апреле 2019 опубликовало, так называемую, случайную фотографию, на которой были запечатлены улыбающиеся парни нефранцузской внешности на фоне горящего собора Парижской богоматери. Эти ребята не имели отношения к пожару. Власти признали, что причиной воспламенения была случайность, а не поджог. “RT France” и “Спутник” распространяли антимусульманские настроения и антимусульманскую теорию заговора. “RT France” пытается посеять вражду внутри французского общества. А также антиамериканские настроения. Ввергнуть Запад во внутреннюю войну. Иногда их новости просто смехотворны. Так, например, во время начала пандемии, они сообщили, что американцы украли партию защитных масок: которые заказали власти Франции. А в другой раз они сравнили Вашингтон с четвертым рейхом, где правят нацисты», – заявила Кириленко.

Летом 2018 года Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) – Государственный регулятор средств массовой информации вынес предупреждение телеканалу «RT France» с формулировкой «в связи с отсутствием честности, точности информации и отсутствием разнообразия точек зрения». Чиновники, провели расследование сюжета под заголовком "Имитация атак", который был в эфире 13 апреля 2018 года. В нем оспаривалось применение химоружия в Восточной Гуте войсками Башара Асада. По мнению французских чиновников, перевод высказываний сирийского очевидца атаки не соответствовал тому, что он говорил по-арабски. Кроме того, другой свидетель в оригинале интервью, вообще не упоминал «Джейш аль-Ислам» – оппозиционную Дамаску группировку как инициатора химической атаки на мирных жителей Гуты, но в переводе ее название звучало отчетливо.