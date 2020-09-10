Мнение: Белый крест

10.09.2020, 3:12, Разное

Светлана Тихановская получила специальную награду Международного экономического форума в польском Карпаче, куда они прибыла на самолете премьер-министра Польши.

Фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выдвинула Светлану Тихановскую на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

Бывший председатель Европейской народной партии и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Нестареющая и всегда актуальная классика.



Белорусский недоГуайдо.