 

Мнение: Белый крест

10.09.2020, 3:12, Разное

Светлана Тихановская получила специальную награду Международного экономического форума в польском Карпаче, куда они прибыла на самолете премьер-министра Польши.
Фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выдвинула Светлану Тихановскую на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.
Бывший председатель Европейской народной партии и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Нестареющая и всегда актуальная классика.


Белорусский недоГуайдо.

Источник: Colonel Cassad



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