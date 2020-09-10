Трампа снова номинировали на Нобелевскую премию мира

10.09.2020, 2:50, Новости дня

Депутат норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Гьедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом он заявил в интервью Fox News 9 сентября.

По мнению депутата, Трамп сделал для достижения мира между народами “больше, чем большинство других номинантов” на эту премию.

Как отмечает Fox News, Тайбринг-Гьедде в номинационном письме указал, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в нормализации отношений между двумя государствами. Он считает, что соглашение, которое заключили ОАЭ и Израиль, может стать переломным моментом в развитии региона. Остальные страны Ближнего Востока последуют примеру Эмиратов, ожидает норвежский депутат.

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

2 сентября страны подписали первое соглашение в сфере финансов и инвестиций.

30 апреля 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира за его усилия по активизации диалога между Сеулом и Пхеньяном. Глава Белого дома сказал, что “ценит такое предложение”. 15 февраля 2019 года он объявил, что японский премьер Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира от имени Японии. Тогда Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.