 

Испытания вакцины против коронавируса приостановили из-за “необъяснимой болезни” добровольца

10.09.2020, 2:50, Новости дня

Фармацевтическая компания AstraZeneca добровольно приостановила рандомизированные клинические испытания своей вакцины от коронавируса из-за болезни одного из добровольцев. Об этом сообщает AFP.

Заболевание волонтера названо “необъяснимым”.

В компании назвали приостановку программы вакцинации стандартным процессом, который запускается в подобных случаях ради сохранения целостности испытаний.

Остановка испытаний произошла впервые за время тестирования вероятных вакцин от COVID-19. Компания не уточняет, где находится пациент, а также природу и тяжесть его заболевания.

AstraZeneca перешла к завершающей стадии испытаний вакцин против коронавируса. 31 августа компания начала набирать в США 30 000 волонтеров для испытаний препарата под названием AZD1222.

Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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