Трамп представил список новых кандидатов в Верховный суд

10.09.2020, 2:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду официально представил список из еще 20 человек в дополнение к первоначальному списку кандидатов в Верховный суд. Среди претендентов оказались трое действующих сенаторов-республиканцев.

Выступая в зале дипломатических приемов Белого дома, Трамп зачитал список из 20 имен, среди которых – генеральный прокурор штата Кентукки Дэниел Кэмерон, а также сенаторы Тед Круз (бывший соперник Трампа на президентских выборах 2016 года), Том Коттон и Джош Хоули.

Президент уточнил, что 20 новых кандидатур были объявлены в дополнение к ранее представленному списку 25 кандидатов на должности верховных судей. Трамп использовал свое выступление для критики в адрес своего конкурента на предстоящих выборах – Джо Байдена, который пока не оглашал имена своих кандидатов в Верховный суд. По словам Трампа, кандидаты, которых хочет предложить Байден, придерживаются настолько «экстремистских левых взглядов, что они не выдержат проверки».

Трамп призвал Байдена назвать имена его кандидатов, а также предупредил о последствиях для Верховного суда, к которым может привести победа демократов на предстоящих президентских выборах.

«К сожалению, растет число радикальных левых движений, которые отвергают принцип всеобщего равенства перед законом, – сказал Трамп – Если это экстремистское движение получит большинство в Верховном суде, оно коренным образом изменит Америку без единого голоса в Конгрессе».

«Радикальные судьи отменят Вторую поправку, заставят замолчать политиков и потребуют от налогоплательщиков финансировать проведение абортов на очень поздних сроках, – сказал он, – Это предоставит… бюрократам возможность уничтожить миллионы американских рабочих мест… Они в одностороннем порядке объявят смертную казнь неконституционной даже для самых жестоких убийц».

Сенатор Джош Хоули поблагодарил президента за выдвижение, однако написал в Твиттере, что он отклоняет свою кандидатуру.

«Я ценю доверие президента и включение меня в список потенциальных кандидатов в Верховный суд… Но, как я сказал президенту, жители Миссури выбрали меня, чтобы я сражался за них в Сенате, и я не заинтересован в месте в Верховном суде».

Сенатор Тед Круз заявил, что быть избранным на роль верховного судь было бы для него «огромной честью».

«Это огромная честь – рассматриваться на пост верховного судьи, – говорится в заявлении сенатора-республиканца, – Верховный суд играет уникальную роль в защите нашей Конституции, и… нет большей ответственности, чем поддержка и защита Конституции Соединенных Штатов».

Демократы осудили тот факт, что Трамп включил в список кандидатов людей, придерживающихся крайне консервативных взглядов. Так, бывший помощник Хиллари Клинтон и директор правозащитной организации Demand Justice Брайан Фэллон написал в своем Твиттере, что «включая в список таких людей, как Круз и Хоули, Трамп ясно демонстрирует, что будет означать новое правосудие Трампа».