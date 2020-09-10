Михаил Ходорковский: «Авторитарные режимы всегда падают»

10.09.2020, 2:18, Новости дня

Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС», оппозиционный политик и предприниматель Михаил Ходорковский отмечает, что на фоне экономической стагнации, утечки из России квалифицированной молодежи, падения доверия к российскому президенту и ряду сделанных последним критических ошибок, ситуация в стране становится менее стабильной. Вопрос сохранения власти режимом Путина является лишь вопросом времени, считает Михаил Ходорковский.

«Авторитарные режимы всегда падают, – сказал Ходорковский в среду, 9 сентября, во время организованного вашингтонским Центром анализа европейской политики (CEPA) веб-мероприятия «Останется ли Путин до 2024 года, и что будет дальше?» – Все совершают критические ошибки – и авторитарные режимы, и демократические. И при авторитаризме, и при демократии результат критической ошибки – это, в конечном итоге, смена правительства. Только при демократии это не трагедия, а нормальный ход событий, а при авторитаризме – это окончание режима в целом».

Вдобавок к проблемам внутри страны Михаил Ходорковский отмечает, что среди «опасных ошибок» президента Путина стало и отравление Алексея Навального, которое, по меньшей мере, произошло «при молчаливом одобрении» российского президента. И хотя, без перехода силового блока на сторону оппозиции, Владимир Путин может оставаться у власти продолжительное время, ситуация, тем не менее, может измениться быстро, говорит он: «Все может произойти в один день, потому что он (Путин) не молодеет, и потому что ситуация в стране перестала быть стабильной».

К моменту изменений в России, добавляет бывший глава ЮКОСа, в стране должен существовать общественный консенсус по ключевым вопросам будущих реформ. В первую очередь, в российских условиях консенсус означает то, что ни одна группа не должна защищать свои интересы и точку зрения «крайними методами», считает он. Свое основное видение будущего политического устройства России Михаил Ходорковский излагает в книге «Новая Россия, или Гардарика». Он подчеркивает, что само название книги говорит о том, что России необходима децентрализация власти и отход от «москво-центричной» модели («Гардарика» – норманское название Руси, которое можно перевести как «страна городов»). Оппозиционный политик является также сторонником парламентской модели государственного устройства в России, так как при наличии в стране слабых институтов, каковыми они являются на сегодняшний день, сохранение сильной президентской власти может вернуть Россию к авторитаризму.

Одним из важных вопросов в пост-путинской России является и вопрос люстрации, говорит Михаил Ходорковский. При этом, она не должна затрагивать широкий круг людей, так как «ограничивать в правах 20 миллионов человек невозможно». Подчеркивает он и важность мирного разрешения политических конфликтов, при котором ряду политических фигур может быть гарантирована безопасность. Тем не менее, бывший глава ЮКОСа выражает опасения, что российское общество сможет изменить политическую систему только в тяжелой борьбе.

«Мы видим на примере Беларуси, что вне силы, или вне угрозы применения силы, диктаторы не уходят. Если Беларусь сможет показать, как можно уйти диктатора, уйти диктаторский режим – потому что здесь возможны варианты – без угрозы силы, без насилия, я буду счастлив», – отмечает он, добавив, что это стало бы образцом и для России.

Вне зависимости от формы перехода власти, падение режима президента Путина является лишь вопросом времени, добавляет Михаил Ходорковский: «Нам предстоит готовиться к тому, что будет после Путина, потому что это все равно вопрос ограниченного количества лет. Я не верю, что это может продлиться еще 20 лет».

Отвечая на вопрос Русской Службы «Голоса Америки» – почему, по его мнению, сегодня нет протестов в России в поддержку Алексея Навального, и могут ли протесты в Беларуси оказать влияние на Россию? – Михаил Ходорковский отметил, что на сегодняшний день российское общество не готово к широкому протесту.

«Российское общество достаточно инерционно, и те вопросы, которые его реально практически волнуют – это вопросы, во-первых, социальные. Когда в Беларуси на улицы выходила интеллигенция, я имею в виду – образованные люди, журналисты, писатели, работники IT-индустрии и так далее – никто этого особо не боялся. Когда забастовали заводы, вот это стало серьезной угрозой. И, тогда, собственно говоря, и Путин подключился к решению этой проблемы. Потому что это – то, чего он боится. Именно крупные рабочие коллективы, именно левая социальная идея – это то, чего нынешняя власть на самом деле опасается. Алексей Навальный – достаточно популярный в России человек. Но сопереживание тому, что сделала власть – оно, конечно, присутствует в сильно образованном классе, но гораздо меньше у тех людей, которые реально готовы выйти на улицу и сместить власть. Их больше волнуют социальные проблемы, поэтому этот конфликт только ожидает своего разрешения».

Ходорковский также отмечает, что, как и в случае с протестами в Беларуси, протесты в Хабаровске и в Башкирии в значительной степени организуются самими людьми посредством интернета без центральной координации. «Взаимодействие происходит не через один координирующий центр, который так ищет ФСБ, желающая этот центр найти и куда-нибудь посадить. Взаимодействие происходит на уровне сетевых структур. Конечно, там тоже можно всех пересажать, но это будут уже тысячи, если не десятки тысяч людей», – заключает Михаил Ходорковский.