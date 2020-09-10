 

США начали аннулировать визы граждан Китая за связи с военными КНР

10.09.2020, 2:00, Новости дня

Власти Соединенных Штатов к 8 сентября аннулировали визы более чем 1 тыс. граждан КНР, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), сообщил представитель Госдепартамента.

«Мы продолжаем приветствовать [преследующих] правомерные [цели] студентов и ученых из Китая, которые не продвигают идеи Коммунистической партии Китая по установлению военного превосходства», – приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства со ссылкой на Reuters.

Напомним, в конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ограничил въезд аспирантов и ученых из Китая в США, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам.

Позже в Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов», который «позволит Госдепартаменту отказывать в визах тем лицам, которые совершили шпионские действия» против США или причастны, по мнению Вашингтона, к краже интеллектуальной собственности.

Кроме того, появились сведения о возможности введения запрета на въезд в США для членов Коммунистической партии Китая (КПК), военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и глав китайских госпредприятий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможности введения запрета на обучение и преподавание в американских университетах для граждан Китая в связи с ростом опасений по поводу промышленного шпионажа в интересах КНР.



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