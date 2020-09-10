Мнение: О новом фильме-расследовании команды Навального

10.09.2020, 1:40, Разное

Уже человек десять скинули ссылку на фильм-расследование ФБК «Взятки. Дворцы. Самолеты. За что продали народ Татарстана». Мол, посмотри, что скажешь….

За полдня фильм набрал почти полмиллиона просмотров, больше 10 тыс комментариев, и почти 90 тыс лайков.

Что удивительно, татарстанские СМИ и Telegram-каналы как воды в рот набрали. Выходит, что нет в Татарстане ни свободной прессы, ни независимых Telegram-каналов, раз они так дружно решили не заметить такого знакового для республики расследования?

Этот фильм планировал снимать сам Алексей Навальный, но прилететь в Татарстан он не смог, потому что в то самое время, когда команда Навального работала над фильмом, сам Алексей находился в коме…

Что можно сказать про сам фильм?

В любой цивилизованной стране мира после таких фильмов начинаются прокурорские проверки. Это как минимум. Но не в России. В России, скорей всего, сделают вид, что не было никакого расследования….