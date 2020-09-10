 

Бутусов: Тот, кто завтра ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время “инспектирования” позиций ВСУ, заслужит почет и уважение

10.09.2020, 1:29, Новости дня

Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора вооруженных сил РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров – участников “инспектирования” позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки “заглянуть в глаза”.

Срыв и отмена приказа главнокомандующего [Владимира] Зеленского – это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины. Да, это такой приказ, не выполнять который – честь.

Тот, кто сорвет “прекращение огня” и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества.

На данный момент, по данным источников “Цензор.НЕТ”, штаб операции Объединенных сил не получил письменного приказа на проведение “инспекции”. А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто “обеспечивает безопасность” россиянам.

Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для “инспектирования” позиций и будет выполнять такой приказ, в историю войны за независимость войдет как предатель своей страны.

Люди на фронте шокированы решениями главнокомандующего Зеленского, ответственность за последствия будет в первую очередь на нем.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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