 

Нардепы от “Cлуги народа” Качура и Шевченко не помнят фамилии министра обороны Украины

10.09.2020, 1:29, Новости дня

Представители фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Александр Качура и Евгений Шевченко во время передачи “Час Голованова” на телеканале “Украина 24” 9 сентября не смогли назвать фамилию нынешнего министра обороны Украины.

Экс-мэр Харькова и бывший народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин во время обсуждения кадровых вопросов попросил представителей “Слуги народа” назвать фамилию министра. Депутаты задумались, а Шевченко сказал: “Поймал”. 

Представителей монобольшинства пристыдил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. 

“Таран у него фамилия. Друзья, как же вам не стыдно?” – возмутился Гончаренко. 

“Ну так я знаю, что Таран”,  – сказал после этого Качура. 

Таран возглавляет Министерство обороны с марта 2020 года. Его назначение тогда поддержали 285 народных депутатов, в том числе Качура и Шевченко (результаты голосования опубликованы на сайте Рады). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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