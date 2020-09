Датский изобретатель Мадсен впервые признался в убийстве журналистки на борту своей подлодки

10.09.2020, 1:29, Новости дня

Владелец самой большой в мире частной подлодки Nautilus Петер Мадсен, отбывающий пожизненное заключение за убийство шведской журналистки, фрилансера изданий The New York Times и The Guardian Ким Валль, впервые признался, что виновен в ее гибели. Об этом он сказал в телефонном разговоре с документалистами сети Discovery, пишет The Local.

Первая часть документального фильма, основанного на более чем 20 часах бесед с Мадсеном, вышла в эфир канала DPlay (датская сеть Discovery Networks) 9 сентября.

Изобретатель Мадсен заявил, что является единственным виновником гибели Валль.

10 августа 2017 года Валль находилась на подлодке Nautilus, где делала репортаж о Мадсене. В тот день она не вернулась домой. В убийстве заподозрили владельца лодки, но он утверждал, что женщина сошла на берег. 11 августа подлодка затонула. Когда судно подняли, тела Валль на борту не обнаружили.

Мадсен признался в суде, что на судне произошел несчастный случай, приведший к гибели журналистки. Он уточнил, что похоронил ее тело в море.

В тот же день нашли обезглавленный женский торс без рук и ног с привязанным металлическим грузом. Как показал анализ ДНК, это было тело Валль. Полиция сочла, что субмарина водоизмещением в 40 тонн была затоплена намеренно после того, как начались поиски пропавшей.

7 октября 2017 года полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила фрагменты тела, принадлежащие Валль.

Мадсен заявлял, что причиной смерти журналистки стал несчастный случай, а после этого он расчленил тело и сбросил его части в море.

Обвинения в убийстве журналистки Мадсену предъявили 18 января 2018 года. Психиатрическая экспертиза показала наличие у него психопатических тенденций.

25 апреля 2018 года суд в Дании приговорил изобретателя к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки. Он не стал обжаловать приговор.