Белорусская оппозиционерка Алексиевич заявила, что не хочет покидать страну

10.09.2020, 1:29, Новости дня

Лауреат Нобелевской премии и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич 9 сентября заявила, что не собирается уезжать из Беларуси, несмотря на попытки проникновения неизвестных в ее квартиру и задержания других членов совета. Об этом сообщает Deutsche Welle.

“Я не хочу покидать страну”, – заявила она.

По ее словам, вместо членов совета, которых посадили или выдворили из страны, придут сотни других.

Алексиевич – последняя из членов координационного совета, которая все еще в Беларуси и находится на свободе. Остальные члены президиума или задержаны, или находятся за границей. В частности, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо оппозиционерки Светланы Тихановской Ольга Ковалькова были задержаны сотрудниками ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше.

31 августа задержали еще одного члена президиума, Юлию Власову. Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске. Вместе с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым – ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. Она находится у белорусских пограничников.

Юриста Максима Знака задержали утром 9 сентября.