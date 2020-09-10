 

Американские ученые рассказали, как быстро снять зуд

10.09.2020, 1:00, Новости дня

Во время нового исследования американскими учеными был обнаружен быстрый и эффективный способ снятия зуда. Чтобы зуд не тревожил, участок кожи необходимо растирать, а не расчесывать.

Во время эксперимента специалисты наносили на кожу лабораторных мышей вещества, которые вызывают зуд, а потом поглаживали эти участки. Выяснилось, что от поглаживаний активируются нейроны дорсальных рогов, связанные с чувствительностью. Нейроны реагировали и на поглаживание, и на зуд. Когда их активность снижалась, уменьшалось и ощущение зуда.

Специалисты обнаружили, что простое поглаживание запускает серию нейронных реакций, которые приводят к снижению ощущения зуда. Трение также поможет снять зуд в чувствительных областях или при хроническом зуде.



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