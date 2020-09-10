 

В Белом доме крайне обеспокоены нарушениями прав человека в Беларуси

10.09.2020, 0:55, Новости дня

США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси. Об этом в среду на пресс-брифинге заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, что собирается предпринять президент Дональд Трамп, чтобы поддержать белорусов в их борьбе за демократию и остановить нарушения прав человека в Беларуси.

«Сообщения о похищении, насильственном изгнании или других угрозах в отношении представителей оппозиции – это лишь некоторые из многих методов, используемых белорусскими властями для подавления свободы слова», – заявила Макэнани.

По ее словам, Вашингтон совместно с международными партнерами работает над тем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает эти нарушения

«Мы призываем правительство Беларуси освободить всех, кто был несправедливо задержан. Что касается выборов, то выборы не были ни настоящими, ни свободными, ни справедливыми. Они были фальсифицированы. Огромное количество мирных протестов белорусов ясно показывает, что правительство больше не может игнорировать призывы людей к демократии», – заявила пресс-секретарь Белого дома.



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