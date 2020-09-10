VOAэкспресс 9 сентября 2020

10.09.2020, 0:55, Новости дня

США

Президент Трамп в очередной раз номинирован на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру Трампа представил на рассмотрение Нобелевского комитета норвежский парламентарий Кристиан Тибринг-Йедде.

Представители федеральных властей США предупреждают о возможной волне дезинформации, которую могут запустить противники США в первые часы после закрытия избирательных участков на президентских выборах в ноябре.

Высший генерал американской армии выступил в защиту военного руководства, после того как президент Дональд Трамп обвинил их в том, что они ведут войны, чтобы «порадовать» оборонных подрядчиков.

COVID-19

Во вторник AstraZeneca заявила, что добровольно приостановила испытания, в том числе позднюю фазу, после необъяснимого заболевания одного из участников, чтобы позволить независимому комитету рассмотреть данные о безопасности. Проверка проводится в ускоренном режиме, чтобы минимизировать затягивание сроков.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что такие случаи нередки в процессе разработки вакцин.

В среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани назвала недостоверными утверждения о том, что президент Дональд Трамп намеренно ввел американцев в заблуждение относительно тяжести COVID-19 – респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом. По ее словам, Дональд Трамп не хотел, чтобы среди американцев началась паника.

Беларусь

В Беларуси продолжаются преследования членов Координационного совета оппозиции. В среду люди в штатском задержали члена президиума Координационного совета оппозиции юриста Максима Знака. В тот же день лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич сообщила, что в ее квартиру пытались попасть неизвестные люди. Европейские дипломаты собрались дома у Алексиевич, чтобы защитить ее от возможного ареста.

➡️ Алексиевич призывает российскую интеллигенцию «не молчать».

➡️ В Беларуси задержан член Координационного совета Максим Знак

➡️ Тихановская – о санкциях против белорусских чиновников и об отношениях с Россией

➡️ Координационный совет Беларуси сообщил подробности выдворения Ольги Ковальковой.

В белорусских вузах с начала учебного года протестуют студенты: они поют революционные песни, приходят на занятия в цветах национального флага или просто устраивают молчаливые акции. Но несмотря на то, что этот протест, как и все остальные, исключительно мирный, студентов жестко задерживают: 4-го сентября в здание Минского государственного лингвистического университета ворвался ОМОН и стал жестко задерживать тех, кто участвовал в песенной акции протеста. Студентка третьего курса МГЛУ рассказала «Голосу Америки» о том, что случилось, и о настроениях студентов.

Художники и вирус

Оказывается, вирус может быть еще и источником вдохновения. Причем не только для ученых, которые часто восхищаются совершенным строением ДНК микроорганизмов, но и для художников. На стыке науки и искусства способны рождаться шедевры.

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