Le Figaro – властям Франции проще отрицать рост насилия в обществе, чем противостоять ему

10.09.2020, 0:44, Новости дня

Пока французские власти ведут споры о том, является ли рост насилия в стране фактом или ощущением, граждане вынуждены приспосабливаться к реальности, в которой ходить по улицам и пользоваться общественным транспортом уже небезопасно, пишет Le Figaro в редакционной статье. Правительство же занято маскировкой реальности, поскольку больше всего боится столкнуться с ней лицом к лицу, констатирует газета.



Reuters

Отсутствие безопасности для французов является «ощущением» или реальностью, задаётся вопросом заместитель главного редактора Le Figaro Винсент Тремоне де Вилье. Как отмечает автор, споры об этом между министерствами внутренних дел и юстиции помимо прочего ставят на карту отношение к действительности в стране. По мнению обозревателя, одни только цифры и «леденящие душу» факты говорят о всплеске преступности в стране, однако всегда найдётся тот, кто будет продвигать идею о том, что «ночные взрывы самодельных бомб и линчевание бандами — это в первую очередь медийный конструкт».

Помимо цифр существуют привычки, которые объединяют тех, кто верит в «одичание» части общества, с теми, кто утверждает, что не верит в него, замечает журналист. Редактор Le Figaro называет их «стратегиями избегания»: речь идёт о том, чтобы «избегать некоторых улиц в некоторые часы, некоторых нарядов (для женщин) в некоторых районах, некоторых школ для детей, некоторых слишком неспокойных тротуаров и некоторых слишком шумных вагонов». Эти привычки подкрепляются устойчивой практикой использования кодовых замков в домах и личного автотранспорта.

Как отмечает автор статьи, всё это является иллюстрацией к «страшным словам» бывшего министра внутренних дел Жеральда Коломба, сказанным накануне его ухода с должности: «Сегодня мы живём бок о бок (с представителями других общин. — ИноТВ), но я боюсь, что завтра мы столкнёмся лицом к лицу». И, по убеждению Тремоне де Вилье, это столкновение должно пугать французов больше, чем споры министра внутренних дел и юстиции о выборе слов для описания действительности.

Как подчёркивает журналист, сегодня, когда в сотнях районов страны запрещено появляться не только полицейским, но и пожарным и врачам, банды безнаказанно громят бутики на Елисейских полях, возле Северного вокзала в Париже можно получить удар ножом в разгар дня, восстановление авторитета власти должно стать неотложной задачей первостепенной важности. Однако «риторика жертв» и подозрения насчёт «полицейского насилия» действуют на власть как «паралитический газ». «Наши правители сердятся, издают законы и суетятся вокруг этой кричащей реальности, потому что больше всего на свете боятся столкнуться с ней», — сетует обозреватель.