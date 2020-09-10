Sky – в Британии приостановили испытания вакцины от COVID-19 из-за возможных побочных эффектов

10.09.2020, 0:44, Новости дня

Исследователи приостановили испытания средства от коронавируса, которое разрабатывается совместно Оксфордским университетом и фармакологической компанией AstraZeneca. Поводом послужила болезнь одного из британских добровольцев, которая может быть серьёзной побочной реакцией на вакцину, пишет Sky News.



Reuters

Исследователи приостановили испытания оксфордской вакцины. Причиной стала болезнь одного из британских волонтёров, которая, как подозревают, может быть серьёзной побочной реакцией на разрабатываемое лекарство, передаёт Sky News.

«В рамках продолжающихся случайных контролируемых глобальных испытаний оксфордской вакцины против коронавируса был запущен наш стандартный обзорный процесс. И мы добровольно приостановили вакцинацию, чтобы дать возможность независимому комитету рассмотреть данные о безопасности», — сообщили в фармацевтической компании AstraZeneca, которая работает совместно с Оксфордским университетом.

Представители AstraZeneca заявили, что речь идёт об «обычном мероприятии» и что компания ускоряет расследование, чтобы свести к минимуму любое возможное негативное влияние на сроки испытаний. «Мы стремимся обеспечить безопасность наших участников и самые высокие стандарты поведения в наших исследованиях», — добавили они.

Характер побочной реакции и время её возникновения в настоящий момент неизвестны. Временный запрет на проведение испытаний обычно означает приостановку дозирования для текущих участников эксперимента и набора новых добровольцев, поясняет Sky News.

По словам телеканала, в приостановке испытаний нет ничего необычного. Однако на плечах учёных лежит груз ответственности разработать вакцину, которая поможет обуздать пандемию. Всемирная организация здравоохранения заявила, что наиболее серьёзные побочные реакции, возникающие после вакцинации, не связаны с инъекцией и являются «случайными проблемами со здоровьем».

Когда вакцина вводится большому количеству людей, существует высокая вероятность, что у некоторых людей возникнут проблемы со здоровьем ближе к моменту инъекции. Даже в этом случае исследователям необходимо будет выяснить, существует ли какая-либо причинно-следственная связь.

В июле первые результаты испытаний показали, что вакцина безопасна и вызывает сильную иммунную реакцию у добровольцев. В то время не было зарегистрировано никаких неожиданных побочных реакций, хотя более половины из 1000 участников сообщили о «лёгких или умеренных» побочных эффектах — лихорадке, головной боли, ломоте и раздражении в месте введения инъекции.

Географический охват третьей фазы испытаний оксфордской вакцины недавно расширился, включив США, где в эксперименте приняли участие не менее 30 тыс. человек. Исследования также продолжались в ЮАР и Бразилии.

Эксперты считают, что открытие вакцины — единственный способ вернуться в мир к нормальному состоянию в будущем. Сейчас в третьей фазе более крупных испытаний находятся девять потенциальных препаратов.

Но вопрос о способности вакцины полностью справиться с коронавирусом остаётся открытым. Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи недавно предупредил, что шансы на то, что найденное средство будет эффективным почти на 100%, «невелики».

«Мы ещё не знаем, какой может быть эффективность. Мы не знаем, будет ли она 50 процентов или 60 процентов. Я бы хотел, чтобы она была 75 процентов или больше», — подчеркнул эксперт.