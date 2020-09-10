Российские МиГ-29 сопроводили норвежские самолеты над Баренцевым морем
10.09.2020, 0:35, Новости дня
Два истребителя МиГ-29 ВКС РФ поднимались в воздух для сопровождения самолетов Falcon-20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
В Национальном центре управления обороной сообщили, что в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря две воздушных цели, передает ТАСС.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», – сказали в центре, уточнив, что нарушения госграницы РФ зафиксировано не было.
Там также отметили, что российские истребители сопроводили иностранные самолеты над акваторией Баренцева моря и после их разворота вернулись на аэродром базирования.
Ранее в среду российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем.
Кроме того, во вторник российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Швеции над Балтийским морем. Позже Минобороны опубликовало видео перехвата.
В тот же день российский истребитель МиГ-29 перехватил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.
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