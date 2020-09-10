Российские МиГ-29 сопроводили норвежские самолеты над Баренцевым морем

10.09.2020, 0:35, Новости дня

Два истребителя МиГ-29 ВКС РФ поднимались в воздух для сопровождения самолетов Falcon-20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В Национальном центре управления обороной сообщили, что в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря две воздушных цели, передает ТАСС.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», – сказали в центре, уточнив, что нарушения госграницы РФ зафиксировано не было.

Там также отметили, что российские истребители сопроводили иностранные самолеты над акваторией Баренцева моря и после их разворота вернулись на аэродром базирования.

Ранее в среду российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем.

Кроме того, во вторник российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Швеции над Балтийским морем. Позже Минобороны опубликовало видео перехвата.

В тот же день российский истребитель МиГ-29 перехватил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.