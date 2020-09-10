Мнение: Последняя роль Михаила Ефремова…

10.09.2020, 0:17, Разное

… перед трагедией на Смоленской площади.

Этот короткометражный фильм был готов еще в июне. Именно тогда его должны были увидеть зрители. Но премьеру перенесли, потому что в ночь на 9 июня у дома 3 на Смоленской площади Москвы произошла трагедия. За которую Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии….

Но фильм, в котром Ефремов сыграл роль адвоката, остался. И сегодня состоялась премьера….

Фотографии отсюда