Мнение: Последняя роль Михаила Ефремова…
10.09.2020, 0:17, Разное
… перед трагедией на Смоленской площади.
Этот короткометражный фильм был готов еще в июне. Именно тогда его должны были увидеть зрители. Но премьеру перенесли, потому что в ночь на 9 июня у дома 3 на Смоленской площади Москвы произошла трагедия. За которую Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии….
Но фильм, в котром Ефремов сыграл роль адвоката, остался. И сегодня состоялась премьера….
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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