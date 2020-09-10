 

Мнение: Последняя роль Михаила Ефремова…

10.09.2020, 0:17, Разное

… перед трагедией на Смоленской площади.

Этот короткометражный фильм был готов еще в июне. Именно тогда его должны были увидеть зрители. Но премьеру перенесли,  потому что в ночь на 9 июня у дома 3 на Смоленской площади Москвы произошла трагедия. За которую Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии….

Но фильм, в котром Ефремов сыграл роль адвоката,  остался.  И сегодня состоялась премьера….

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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