 

“Помогите, мне не на что купить еду”. 88-летний пенсионер из Ровно вызвал полицию

10.09.2020, 0:05, Новости дня

5 сентября житель Ровно позвонил в полицию и попросил о помощи, об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Ровенской области в Facebook.

“Помогите, мне не на что купить еду”, – такими словами встретил 88-летний пенсионер приехавших полицейских.

“Он рассказал, что жена недавно умерла, дети отказались от него и давно не посещают, а денег на питание нет. Единственный, кто иногда помогает с продуктами, – соседка”, – сказано в посте.

Патрульные купили для мужчины все, что он заказал, и связались с социальными службами, чтобы они взяли одинокого человека под опеку.

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Posted by Патрульна поліція Рівненської області on Laupäev, 5. September 2020

7 сентября сотрудница ровенской полиции Иванна Бояковская написала в Facebook, что у одинокого пенсионера есть еда и в доме у него чисто.

“Лекарства есть, держится более-менее, любит поговорить, но возиться у плиты – нет. Поэтому подкрепить иногда пожилого человека порцией горячих блюд не помешает. С помощью неравнодушных он справляется”, – написала она.

По информации Бояковской, о дедушке знают в соцслужбах и общественных организациях. В полиции пообещали посещать одинокого мужчину в дальнейшем.

Одинокій людині у поважному віці, маючи певні проблеми зі здоров'ям та труднощі у самообслуговуванні — важко.Досить…

Posted by Іванна Бояківська on Esmaspäev, 7. September 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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