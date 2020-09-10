Трамп признался, что сознательно преуменьшал угрозу коронавируса

10.09.2020, 0:05, Новости дня

Зная о том, что коронавирус смертельно опасен, американский президент Дональд Трамп сознательно минимизировал его угрозу. Об этом говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда “Ярость”, пишет Washington Post.

На сайте издания опубликованы отрывки из аудиозаписи интервью журналиста с президентом, подтверждающие это.

Трамп признался журналисту, что сознательно умалял значение коронавируса в начале нынешнего года, зная, что вирус смертелен и значительно опаснее, чем сезонный грипп.

“Вы просто дышите воздухом, вот как это происходит… Это очень деликатный вопрос. Кроме того, он более смертелен, чем даже тяжелый грипп”, – сказал Трамп в интервью Вудворду 7 февраля.

При этом в феврале Трамп говорил американцам, что вирус не хуже сезонного гриппа, публично предсказывал, что к апрелю он исчезнет, и заявлял, что правительство США полностью контролирует заболевание, напомнило издание Washington Post.

Уже 19 марта в интервью Вудворду Трамп признал, что сознательно умалял угрозу коронавируса.

Новая книга Вудворда охватывает также расовые отношения, дипломатию с Северной Кореей и другие вопросы, которые были на повестке дня президента США в течение последних двух лет.

Книга частично основана на 18 интервью журналиста с президентом, а также на информации людей, имена которых не разглашаются.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 9 августа в мире коронавирусом заразилось 19,67 млн человек, из них 727,57 тыс. скончались, 11,95 млн выздоровели.

США являются лидером по масштабу распространения коронавируса: на момент публикации новости в Штатах было подтверждено 6 млн 334 тыс. 158 случаев COVID-19. Таким образом, на США приходится больше четверти всех подтвержденных в мире случаев заражения.