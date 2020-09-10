 

Украина разрешила боевикам проинспектировать позиции ВСУ, Евросоюз продлил “крымские” санкции, Богдан дал сенсационное интервью Гордону. Главное за день

10.09.2020, 0:05, Новости дня

“ДНР” и ОБСЕ осмотрят траншеи ВСУ

ОБСЕ в сопровождении боевиков “ДНР” проинспектирует позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области. Договоренность о патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Офисе президента заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

Санкции продлили

Евросоюз в очередной раз продлил на полгода “крымские” санкции против России. В МИД Украины заявили, что ожидают расширения санкционного пакета.

Навальный. Подробности

Как пишет Die Zeit, по замыслу отравителей российского оппозиционного политика Алексея Навального, он должен был умереть в самолете после того, как в его организм попал новый, более смертоносный яд класса “Новичок”.

Репрессии в Беларуси

Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову отправили в СИЗО в Минске.

Оппозиционера Максима Знака, также входящего в президиум, задержали люди в масках.

Последняя оставшаяся на свободе член президиума, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич сообщила, что в ее квартиру пытались попасть неизвестные.

Богдан поговорил с Гордоном

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, из-за чего у него возник конфликт с президентом Владимиром Зеленским, какое влияние на Зеленского имеет бизнесмен Игорь Коломойский, правда ли, что глава Офиса президента Андрей Ермак является агентом ГРУ, кто станет следующим украинским президентом, и о многом другом.

Издание “ГОРДОН” опубликовало полную текстовую версию беседы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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