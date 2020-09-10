Кравчук не считает инспекцию позиций ВСУ в Шумах легализацией боевиков

10.09.2020, 0:05, Новости дня

Присутствие представителей ОРДО во время инспекции позиций Вооруженных сил Украины в районе Шумов Донецкой области не означает легализации боевиков, убежден глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук. Об этом он сказал в интервью ТСН 9 сентября.

“Было принято решение – совместное инспектирование. Кто туда будет входить? Представители от ОРДО, украинская, естественно, сторона в рамках Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и представитель-координатор от ОБСЕ Хайди Грау. Это будет завтра в 14.00: они соберутся там на месте и посмотрят, кто говорит правду, а кто – ложь. Чтобы на этом поставить точку”, – заявил Кравчук.

Он напомнил, что ОБСЕ подтверждала отсутствие нарушений дополнительных мер по усилению режима прекращения огня со стороны подразделений операции Объединенных сил. В то же время украинская сторона заявила о 10 нарушениях со стороны боевиков “ЛДНР”, которые “роют окопы”, отметил Кравчук.

“Для достижения мира больших компромиссов не бывает”, — добавил он.

ОБСЕ в сопровождении боевиков “ДНР” 10 сентября проинспектирует позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы.

В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.