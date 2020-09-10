Австралийский след инопланетян

10.09.2020, 6:56, Разное

В мифологии каждого народа есть рассказы о «богах, спустившихся с неба». Есть такие и у австралийских бушменов. В отличие от прочих их рассказы менее всего напоминают сказку.

Мифы, рассказывающие правду

Ученые уже давно не рассматривают мифы, легенды, предания как фантазии и игру воображения древних людей. В каждом сюжете хранится зерно факта, исторического события. К сожалению, за тысячелетия пересказов первоначальный вариант истории настолько искажается, что ученым стоит больших трудов отделить зерна от плевел и понять, о чем хотел поведать слушателям наш далекий предок.

В случае австралийских мифов не нужно никаких умственных напряжений. Словами и фразами, не допускающими двойного толкования, в них описывается, как еще на заре времен на землю аборигенов упал потерпевший аварию космический корабль.

Легенда о яйце, упавшем с неба

Еще во время Великой Мечты с неба прилетело большое красное яйцо. Летевшие в нем белокожие герои хотели плавно опуститься на землю, но злые духи помешали, яйцо упало и раскололось. Герои вышли из яйца и остались жить среди аборигенов. Они наделили австралийцев знаниями и культурой, научили добывать огонь и охотиться, пользоваться метателем дротиков и бумерангом.

Очень скоро герои умерли. Они не могли дышать местным воздухом, быстро слабели и старели. Но их дети, прилетевшие с ними в яйце, смогли приспособиться и выжили. Стремясь сохранить память о своих родителях, они высекали и рисовали их изображения на скалах.

Расколовшееся красное яйцо со временем превратилось в труху, ветер развеял ее по всему континенту. Именно поэтому земля в Австралии красного цвета. Потомки героев размножились, но кожа их уже не была белой – под жарким солнцем она почернела и только рисунки на стенах пещер напоминают, как выглядели первые герои, прилетевшие с небес.

Теперь поговорим о рисунках

Древний человек хотя и обладал фантазией, все же в наскальной живописи стремился достичь максимальной реалистичности. Основным принципом древнего художника было «что вижу, то и рисую». Именно поэтому ученые всегда рассматривают рисунки древнего человека как реальное отражение окружающего его мира. Что же рисовали аборигены Западной Австралии?

Во-первых, все фигуры они раскрашивали белым. Видимо, так они хотели подчеркнуть необычный цвет небесных героев. Следующее, на что стоит обратить внимание – это одежда. Именно так воспринимается странная раскраска нарисованных фигур. Австралийские бушмены в принципе не имеют одежды – в жарком экваториальном, тропическом и субтропическом климате южного континента она просто не нужна. Странная «кожа» героев, на разных частях тела отличающаяся и по цвету и по «фактуре», несомненно поразила австралийцев, что они и отразили в своих рисунках.

И конечно же, нельзя обойти вниманием странные сферы, внутрь которых помещены головы небесных героев. Сам собой напрашивается вывод, что так художник пытался изобразить надетый на голову гермошлем.

История с печальным концом

В целом, наскальные рисунки аборигенов Западной Австралии не просто не противоречат древним мифам, а являются их естественным дополнением и вместе они рассказывают нам реальную историю посещения Земли инопланетянами. Чем же окончился визит астронавтов на землю австралийских аборигенов?

В отличие от сказаний других народов, в Австралии прилетевшие герои не создали высокой культуры, не построили великого государства и не основали царствующей династии. Уцелевшая техника постепенно выходила из строя, уникальные, но абсолютно бесполезные знания терялись. А сами астронавты со временем растворились в местном населении, оставив после себя лишь предания и рисунки. И в такой трагичный финал верится легче всего.