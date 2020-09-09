Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 сентября 2020 года
09.09.2020, 23:43, Разное
За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 5 218 человек. С начала эпидемии заразились более 1 миллиона 41 тысячи человек, свыше 856 тысяч к вылечились к настоящему моменту.
Москва должна пройти предстоящие месяцы с минимальными ограничениями, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он призвал горожан носить средства индивидуальной защиты и соблюдать другие требования безопасности.
В Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований препарата “Спутник V”. Сначала добровольцы получают первый компонент, через три недели – второй. Вакцинация проходит бесплатно.
Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Но необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры – это важное условие для возвращения к нормальной жизни, подчеркнул глава ведомства.
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 27,57 миллиона человек. Скончались более 897 тысяч. В США за время эпидемии зафиксировано 6,327 миллиона зараженных.
Российская вакцина от коронавируса “Спутник V” в сентябре поступит в Венесуэлу для клинических испытаний, сообщил президент республики Николас Мадуро. Вторая партия препарата ожидается в октябре, уточнил он.
Коронавирус в Москве
Заболели – 268 384
Умерли – 4 933
Выздоровели – 224 840
Коронавирус в России
Заболели – 1 041 007
Умерли – 18 135
Выздоровели – 856 458
Коронавирус в мире
Заболели – 27 570 990
Умерли – 897 380
Выздоровели – 16 350 833
Статистика коронавируса в России и мире на 10 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква268 384
4 933224 840Россия1 041 00718 135856 458США6 327 534181 6702 490 059Весь мир27 570 990
897 380
16 350 833
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