Показатели людей с дислексией улучшила стимуляция мозга

09.09.2020, 23:35, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что восстановление нормальных паттернов ритмической нейронной активности путем неинвазивной электрической стимуляции мозга способно устранить дефицит обработки звука, а также повысить точность чтения у взрослых с дислексией.

Во время работы специалисты применили транскраниальную стимуляцию переменным током над левой слуховой корой у 15 взрослых пациентов с дислексией, а также 15 добровольцев, которые свободно читают, в течение 20 минут.

Такое вмешательство почти мгновенно улучшило фонологическую обработку и точность чтения добровольцев в группе с дислексией. Положительный эффект от терапии был наиболее выражен у тех людей, у которых были плохие навыки чтения.