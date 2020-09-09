 

Показатели людей с дислексией улучшила стимуляция мозга

09.09.2020, 23:35, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что восстановление нормальных паттернов ритмической нейронной активности путем неинвазивной электрической стимуляции мозга способно устранить дефицит обработки звука, а также повысить точность чтения у взрослых с дислексией.

Во время работы специалисты применили транскраниальную стимуляцию переменным током над левой слуховой корой у 15 взрослых пациентов с дислексией, а также 15 добровольцев, которые свободно читают, в течение 20 минут.

Такое вмешательство почти мгновенно улучшило фонологическую обработку и точность чтения добровольцев в группе с дислексией. Положительный эффект от терапии был наиболее выражен у тех людей, у которых были плохие навыки чтения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Помпео и Лавров обсудили предстоящую встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН

07.07 / Россияне оценили итоги голосования по поправкам к Конституции

26.06 / Крымские татары ответили пожелавшему «вернуть» полуостров Зеленскому

03.07 / В Кремле оценили идею сделать 1 июля праздничным днем

28.06 / СМИ: На границе РФ и европейских стран обнаружено радиоактивное пятно

28.08 / Абонентам МТС позволили получать кешбэк за неиспользованные гигабайты

13.07 / Разница в 400 тысяч голосов. Стали известны окончательные результаты выборов президента Польши

30.06 / ЕС отказалась открывать границу с Россией и США

12.08 / Автоновости: Бюджетный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером бренда

14.08 / Conflict Intelligence Team: Погибшего на протестах в Беларуси Тарайковского убил спецназ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска