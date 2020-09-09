 

Светлана Алексиевич назвала происходящее в Беларуси террором

09.09.2020, 23:32, Новости дня

На территории Беларуси после задержания Максима Знака остался на свободе лишь один член президиума Координационного совета оппозиции: нобелевский лауреат по литературе писательница Светлана Алексиевич. Она побеседовала с журналистами, проведя спонтанный брифинг на пороге своей квартиры.

По словам писательницы, уезжать за границу она не намерена, по крайней мере добровольно. Для описания событий, происходящих в республике, она нашла только одно подходящее слово – террор.

«Я хочу сказать, что это террор, террор против собственного народа, – приводит агентство Reuters слова писательницы. – То есть один человек (президент Лукашенко – прим. ред.) осуществляет террор против своего народа. И мы, к сожалению, оказались беспомощны».

«Я уже говорила, что ни о каком перевороте не шла речь, – добавила Алексиевич. – Речь шла о том, что власть должна назначить переговоры с обществом и общество должно реформироваться… Это назрело, и надо говорить с обществом, иначе все это будет загнано в подполье и не принесет ничего …кроме гражданской войны».

Ранее Алексиевич опубликовала обращение, в котором, в частности, призвала и российскую интеллигенцию не молчать о происходящем сейчас в Беларуси.

«Сначала у нас похитили страну, [а теперь] похищают лучших из нас», – отметила Алексиевич.

Помимо Светланы Алексиевич, последним членом президиума оппозиционного Координационного совета, продолжавшим работу внутри Беларуси, являлся оппозиционный политик Максим Знак. Но и он был задержан в среду, 9 сентября, людьми в штатском и в масках, сообщило агентство Reuters. По данным Радио Свобода, это произошло в штабе арестованного и незарегистрированного кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико.

В среду также стало известно о состоянии еще одного лидера белорусской оппозиции – Марии Колесниковой, ранее пропавшей без вести на границе с Украиной. Как сообщила ее адвокат, Мария арестована в рамках уголовного дела о захвате власти, по которому она проходит в качестве подозреваемой. До этого Колесникова являлась одним из лидеров массовых протестов против президента Александра Лукашенко, которые потрясли белорусскую столицу после спорных выборов 9 августа.



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