NTD – лесные пожары в США бьют все рекорды — хотя пик сезона ещё впереди

09.09.2020, 23:20, Новости дня

Западное побережье США уже несколько недель страдает от огненной стихии, хотя пик сезона лесных пожаров ещё даже не наступил. Ситуация осложняется засухой и рекордной жарой, что способствует быстрому распространению огня. Выжжена территория уже почти в миллион гектаров. Все попытки более 14 тыс. пожарных остановить пламя пока не увенчались успехом, передаёт NTD.

Более 14 тысяч пожарных борются с лесными пожарами в Калифорнии. Они бушуют с середины прошлого месяца. В общей сложности зарегистрировано 900 очагов возгорания.

Огонь выжег территорию почти в 9 тысяч квадратных километров. Это в 18 раз больше, чем в это же время в прошлом году.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор Калифорнии: Это самые масштабные пожары — с точки зрения площади пострадавшей территории в современной истории наблюдений. Если сравнивать с прошлым годом, то в нынешний сезон пожаров ситуация иная.

При этом пик сезона пожаров ещё не наступил. Ситуация осложняется засухой и рекордной жарой. В выходные температура местами поднималась до 49 градусов, сейчас держится на уровне 30.

ЭДВИН ЗУНИГА, сотрудник департамента лесного хозяйства: Из-за постоянно меняющегося ветра огонь распространяется во всех направлениях. С этим мы сталкиваемся последние несколько дней. Рекордная жара, которая была в выходные, по-прежнему сохраняется.

Два самых крупных пожара бушуют в районе залива Сан-Франциско. Очаги возгораний также зарегистрированы в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Сан-Диего. В штате действует режим ЧС.

Огненная стихия унесла жизни восьми человек, несколько пожарных пострадали. Сгорело полностью или частично более 3 тысяч домов и построек. Спасателям также пришлось экстренно эвакуировать более 200 туристов, отдыхавших на природе в окрестностях города Фресно.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2020 года.