Малофеев усмотрел в картине про кавказских боевиков в Третьяковке экстремизм

09.09.2020, 23:14, Новости дня

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев усмотрел экстремизм в картине художника Алексея Каллимы «Между случайностью и необходимостью», представленной в экспозиции выставки «Поколение XXI» в здании Новой Третьяковки на Крымском валу.

На картине художник изобразил отдых боевиков, один из которых расслабленно отдыхает, отбросив автомат, а второй молится.«Это разжигание ненависти. Это экстремизм. Потому что русские солдаты, которые тогда назывались федеральными войсками, защищали нашу Родину, ее территориальную целостность именно от этих людей. Они были врагами нашего государства. Они были террористами и экстремистами. И то, что сейчас происходит в Третьяковке – это попытка героизации терроризма и прямых врагов России. Это свое наименование они подтвердили действиями: нечеловеческими пытками и злодейскими убийствами», – написал Малофеев на своей странице в соцсети Facebook.

«Происходящее – это безусловно уголовное преступление. Наш правозащитный центр общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» готовится к соответствующим юридическим действиям. Это будет заявление, как в прокуратуру, так и в соответствующие органы, которые должны бороться с экстремизмом», – сообщил Малофеев.

«Но что нас действительно удивляет – так это не то, что подобное «творение» позволил какой-то так сказать художник. А то, что полотно выставила у себя уважаемая государственная Третьяковская галерея. Это, конечно, серьезный симптом и с ним нужно разобраться. Одно дело, если это показывать в частной галерее своим друзьям. И совсем другое, если это выставлено в государственной галерее, существующей в рамках концепции воспитания и культуры, принятой в России. Случившееся – невозможная публичность для таких артхаусных экспериментов», – подчеркнул Малофеев.

Напомним, 3 июля в здании на Крымском Валу открылась новая выставка – «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». Смирнов и Сорокин передали в дар галерее более 100 произведений современных молодых художников, а также пожертвование на самостоятельную закупку музеем произведений современного искусства. В экспозиции представлены работы художников Виктора Алимпиева, Таус Махачевой, Давида Тер-Оганьяна, Алисы Йоффе и многих других, передает ТАСС.

Художник Алексей Каллима, как писала газета ВЗГЛЯД, является беженцем их Грозного, что и обусловило появление в его раннем творчестве чеченской тематики. Так, к первой московской биеннале 2005 года он подготовил фреску, на которой в виде серпа и молота символически была изображена схватка боевика и федерала. Молот символизировал христианский крест, а серп – исламский полумесяц. Но более 10 лет назад художник отошел от темы войны и в его произведениях сейчас преобладают романтизированные образы повседневной жизни. Правда, в 2006 году художник стал лауреатом премии «Инновация», получив награду за работу «Челси — Терек». Это написанная флуоресцентными красками картина, изображающая футбольный матч между английским «Челси» и грозненским «Тереком».