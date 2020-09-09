Стало известно о хвастовстве Трампа неслыханным ядерным оружием США

09.09.2020, 23:14, Новости дня

Американский журналист Боб Вудворд в книге «Ярость» (Rage) выступил с утверждением, что президент США Дональд Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой РФ и Китай даже не слышали, информирует Washington Times.

В статье со ссылкой на книгу Вудворда говорится, что Трамп рассказывал о «неслыханной» системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР в 2017 году, передает РИА «Новости».

«Я создал ядерное (оружие) – систему вооружений – которого ни у кого в этой стране раньше не было. У нас есть то, что вы никогда не видели и о чем никогда не слышали. У нас есть то, о чем ни [президент РФ Владимир] Путин, ни [глава КНР] Си [Цзиньпин] никогда раньше не слышали. То, что у нас есть – невероятно», – цитирует издание Трампа со ссылкой на книгу.

По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США якобы действительно есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.

Ранее сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления (ДСНВ, СНВ-3).

Напомним, 18 августа спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых США готовы продлить СНВ-3.

Двумя днями ранее Биллингсли сообщил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом РФ отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.