В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

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09.09.2020, 23:14, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4947 человек.

Во вторник главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что первая волна коронавируса в РФ еще не завершилась, о второй волне речи не идет. Он также отметил, что наблюдаемое повышение заболеваемости сезонное.

Днем ранее в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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