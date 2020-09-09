 

Мнение: Жалко ли Ефремова

09.09.2020, 23:05, Разное

Ну не знаю… По-моему, из всех ДТП самое подлое – это как раз удар по встречке. Потому что это – наказание без вины. Ты можешь быть самым грамотным и осторожным на свете водителем, который знает ПДД наизусть вдоль и поперек с любого места, ты можешь водить предельно аккуратно, всегда уступать лихачам, давать себя обогнать, подавать сигналы при перестроении, никогда не превышать скорость, всегда пристегиваться, соблюдать дистанцию, ни на что не отвлекаться и даже радио в машине не включать – и все равно: вдруг из встречного потока какая-то сволочь поедет тебе прямо в лоб, и ты, при всей своей аккуратности и осторожности, НИЧЕГО не успеешь сделать. То есть просто – ничего, потому что это за гранью человеческой реакции, а то и – за гранью возможностей самой техники.

А при лобовом столкновении, как нам говорит школьная физика, происходит прямое сложение скоростей – как будто на неподвижного тебя наехал внедорожник на скорости 120. И всё, кранты. Спрашивается – на хрена ты всю жизнь соблюдал эти гребаные правила…

Видели, стоя у обочины, как проносятся мимо лихачи на 120? Вжжжух! А если это не мимо, а на нас? Это даже страшно себе представить. Ефремов не расскажет, как это – он ведь спал в тот момент за рулем… И Захаров не расскажет тем более.

Так что жалеть Ефремова как-то не получается. Хотя актер он, безусловно, отличный. Но жалеть о посадке Ефремова из-за того, что он отличный актер – это ведь, строго говоря, означает жалеть не Ефремова, а себя: себя жалко – из-за того, что вот теперь МНЕ не удастся посмотреть какую-нибудь новую роль Михаила Ефремова. А меня-то, мол, за что?! Я-то ведь не виноват в том, что Ефремов, скотина, напился и человека убил!

Вот такой он, удар по встречке: наказание без вины.

Источник: Размышления вольного социолога



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