Мнение: Латиноамериканский сюжет

09.09.2020, 22:55, Разное

События в Белоруссии, как это и всегда происходит в состоянии острого кризиса или катастрофы, носят нелинейный характер. В таких случаях всегда возникают (правда, и быстро исчезают) параллельные сценарии, каждый из которых потенциально может быть реализован, а значит – любой даже самый "железный" сюжет всегда может в любой момент резко измениться. В этом смысле сейчас, конечно, основной тренд всех событий – это подготовка к аншлюсу Белоруссии Кремлем (такой полу-мягкий сценарий оккупации, так как значительная часть белорусского общества будет категорически против при том, что и в России отношение к захвату Белоруссии далеко не однозначно), Но у этого сценария есть и альтернативы. Не сказать, что хорошие, а для белорусского народа – так и вообще аховые. Но есть. И у таких потенциальных разворотов сюжета есть определенные маркеры.

Так-сяк выясняется судьба схваченной и брошенной в СИЗО накануне Марии Колесниковой. Ей вменяют по словам адвоката захват государственной власти – обвинение тяжкое с соответствующими сроками. Правда, фальсификация итогов выборов (причем даже совсем преданные сторонники Лукашенко говорят о том, что с 80 процентами Александр Григорьевич, конечно, переборщил, мог бы и 60 нарисовать – хватило бы, зато вероятность протестов была бы поменьше. С другой стороны, у Лукашенко особо и выбора-то не было – не имея никаких аргументов в торговле Белоруссией с Путиным, для него любой козырь, даже спрятанная в рукаве паршивенькая шестерочка имела значение, а 80 процентов при всей их откровенной фейковости был бы таким козырем, если Кремль признает итоги выборов), в общем, фальсификация итогов выборов – это уж точно откровенный захват власти, но понятно, что такое обвинение Лукашенко предъявлять никто не станет. Да и с какой стати. Впрочем, в диктатурах это норма – можно нарисовать любой процент одобрямса обнуленной конституции, получить предельно сомнительные заключения конституционного суда – и тоже не испытывать никаких страхов перед суровым следователем и лампой в лицо.

Белоруссия в плане террора продвигается довольно быстро в направлении братской Венесуэлы. У Лукашенко выбор невелик – латиноамериканизация Белоруссии – единственный для него способ удержать власть. Социальная поддержка слабеет, внешняя изоляция растет. Поэтому политические противники либо выбрасываются за пределы страны, либо пропадают. На улицах все больше непонятных людей в штатском и с оружием, хватающих людей по любым известным только им признакам. Огнестрельное оружие пока в ход не идет, но судя по той скорости, с которой Белоруссия превращается в Гаити или Венесуэлу, ждать не сильно долго. Тонтон-макуты уже есть, династия Папа-Док и Бэби-Док в наличии. Копия, конечно, всегда хуже и карикатурнее оригинала, но сейчас не до изысков и придумывания какого-то национального колорита. Есть работающие примеры, надо ими пользоваться.

И здесь нет никакого смысла иронизировать – в том случае, если Белоруссия пойдет по пути Латинской Америки или самых диких арабских режимов, то и последствия будут вполне похожи. Ресурс, который тратился на удержание стабильности, в таком случае придется бросать на поддержание самого режима. А это означает, что витрины социальных достижений будут очень скоро разбиты – невозможно удерживать власть через террор и одновременно обеспечивать видимость социального благополучия. Либо-либо, и выбор уже сделан.

Для небольшой страны латиноамериканизация может затянуться надолго. На десятилетия. Это крупные субъекты с ярко выраженной разнородностью в развитии не в состоянии идти по этому пути, так как противоречия попросту разорвут их. Небольшая страна обычно более однородна, а потому долгое гниение способна выдержать. Как выдерживает ее сегодня Венесуэла, хотя иногда кажется – что еще могут сделать местные наркокартели под трескучими фразами о сосьялизмо, чтобы люди жили еще хуже. Могут – и делают.

В целом если Лукашенко сумеет свернуть на этот путь (это не просто, так как для него требуется специфическая арабская или латиноамериканская каста военных, которые и становятся главной опорой режима, и пока у Лукашенко такой касты нет – его силовики лишь внешне похожи на нее, но сущностное содержание у них иное), в общем, если ему все-таки удастся выйти сюда, то он снова может начать играть в независимость и отказаться от навязываемого из Кремля аншлюса. Шанс продлить время существования своей модели у него уже исчерпан, но он может создать ее зомби-копию. Белорусская экономика так и будет несамодостаточной, но тот ресурс, которым он ранее восполнял возникающий дисбаланс, ресурс, который он получал извне за разговоры о будущей интеграции, теперь он сможет выкачивать из народа. Народ будет беднеть и нищать, но другого источника ресурсов в такой модели не существует. Латиноамериканская диктатура базируется именно на такой модели. Она тоже конечна, но десяток-полтора лет просуществовать сможет. Правда, после нее начинать восстанавливать страну приходится совсем с отрицательных величин, но кто ж так далеко смотрит?

Но повторюсь, пойти по пути Латинской Америки для Лукашенко будет ой как непросто. Специфика касты военных "там" в том, что она имеет достаточно обособленную социальную базу, которая не имеет других путей для своего социального продвижения, кроме силовых структур. Уже поэтому военные – это сплоченная корпорация со своими корпоративными интересами. Во-вторых, военные и силовики (хотя спецслужбы в латиноамериканских и арабских диктатурах выполняют скорее подчиненную роль по отношении к армии) очень быстро после прихода к власти захватывают ключевые гражданские и экономические структуры, перетекая в них после выхода в отставку. Так, к примеру, в Египте существует каста фелюлей – это и есть военные (действующие и бывшие), которые контролируют и присутствуют во всех военных и гражданских структурах управления страной. И самое главное – каста военных становится рано или поздно вначале равной с диктатором, а затем сама назначает своих диктаторов. Отсюда и перманентные военные перевороты, которые становятся неотъемлемой чертой всех латиноамериканских и арабских диктатур. Уже поэтому, пойдя по этому пути, Лукашенко вначале нужно заместить чиновников силовиками по всей иерархии, а затем крутиться как уж, чтобы удерживать личную власть уже от самих силовиков. Проблема очевидна – на такую масштабную кадрово-структурную революцию у Лукашенко просто нет времени. Да и с ресурсами у него неважно.

Все сказанное – о том, что сущностно Лукашенко уже не успевает пойти по пути братской Венесуэлы. Объективных причин повторить то, что вполне естественно для бананово-кокаиновых диктатур у него нет. Хотя желание, конечно, есть. Хотя бы потому, что Лукашенко сегодня в крайне стесненных обстоятельствах. Паршивенький косплей на дружественных ему наркобаронов он еще потянет, но не более того. У него просто нет времени, да и с традициями, и культурной ментальностью у славян все-таки несколько иначе, чем у арабов или латиносов. Придется все равно ползти на коленях к Путину, менять суверенитет страны на личную безопасность. Понятно, не хочется, а что делать?

Тем не менее, судя по новой волне террора, попытки перейти к банановой диктатуре будут предприниматься. Скорее всего, неудачные. А раз так, то долго они продолжаться не смогут.