Богдан: Зеленский победил на президентских выборах. Мои ощущения? Мне было страшно

09.09.2020, 22:18, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что после победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов испытал страх. Такое признание он сделал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

На вопрос, какие чувства он испытал после оглашения первых результатов, Богдан ответил: “И эйфория, и усталость. И страх. Просто работал при трех предыдущих президентах, я знаю, что это такое”.

В ту ночь, после того, как соперник по выборам Петр Порошенко признал свое поражение, Зеленскому звонил президент США Дональд Трамп, вспомнил Богдан. Он утверждает, что не знает, чем был разговор.

“В этой стране лучше говорить всегда, что ты не знаешь, о чем были телефонные разговоры с Трампом”, – пошутил экс-глава ОПУ.

Во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube