 

Богдан: Знаю, что последних три месяца активно занимаются вопросом снятия Авакова

09.09.2020, 22:38, Новости дня

Последние несколько месяцев власти занимаются вопросом отправки в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждает бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. Об этом он заявил в эфире авторской программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

На вопрос, правда ли, что отставка Кабмина задумана с целью уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, Богдан ответил, что не знает.

“Я не знаю, правда или не правда. Спросите у Авакова. Но я точно знаю, что последних три месяца они активно занимаются этим вопросом. То есть уже была попытка снять Авакова непосредственно в Верховной Раде, собирали они там голоса. У них не получилось. Они поняли, что не соберут. И сейчас муссируется тема Кабинета Министров”, – сказал он.

По словам Богдана, из правительства увольняют людей с прозападной позицией на развитие страны.

“Аваков – это контроль улицы. Просто посмотри, кого увольняют. Это люди с прозападными взглядами на развитие страны. Последний, кто самостоятельно и четко фиксирует свою позицию, – Аваков. И Аваков – ключевое”,  – сказал бывший глава ОПУ.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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